Неужели мы все переболеем «кракеном»

Вакцины продолжают защищать от заболевания ковидом любой степени тяжести. Фото: Shutterstock

«Кракен» - самый заразный на сегодня штамм коронавируса - уже объявился в России. Врачи делают не самые радужные предположения о том, как он будет себя вести, «гуляя» по нашей стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что иммунной защиты от этой разновидности «короны» может не хватить.

Что же делать?

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ СТОИТ ПРИВИВАТЬСЯ

Многие эксперты даже всерьез предсказывают, что «кракеном» переболеет каждый из нас. Защищена, может быть, только Агафья Лыкова, которая живет отшельницей и почти не общается с людьми. Но и до нее вирус со временем может добраться…

- «Омикрон» появился больше года назад, и теперь его потомок «кракен» имеет все шансы стать лидером по распространению, обойдя и «цербера», и «кентавра», - рассказал в интервью «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом не меняется тяжесть течения болезни, смертей от ковида больше не становится.

Но это не значит, что прививаться не нужно! Нужно - и обязательно.

Потому как, по словам эксперта, в Китае, Индии или в том же Таиланде запросто может появиться новая мутация вируса. И она может получить способность вызывать более тяжелое заболевание. Так что без вакцинации против COVID-19 нам не обойтись.

Тем более что в какой-то мере и от «кракена» прививка помогает.

Вакцины продолжают защищать от заболевания ковидом любой степени тяжести на уровне от 50 до 60 процентов.

- А если посмотреть на уровень защиты от заболевания тяжелым ковидом, когда для лечения потребуется госпитализация, а то и реанимация, то тут эффект по-прежнему высокий - на уровне от 60 до 80 процентов, - рассказал журналистам «КП» Николай Крючков.

А ТУТ ЕЩЕ И ГРИПП

Мало одного коронавируса - по стране ходит и вирус гриппа.

- Наиболее действенный способ уберечь себя от тяжелого течения гриппа - это опять-таки вакцинация, - уверена заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ Елена Эсауленко. - Она способна предотвратить инфицирование, а в случае заболевания - дать шанс на более легкое течение. Нужно помнить, что полноценная профилактика может быть обеспечена только при комплексном подходе: использовании специфических средств (вакцина) и неспецифических - средств, корректирующих иммунитет. А если вы все-таки заболели гриппом, в помощь иммунитету может использоваться, например, противовирусный препарат Эргоферон. Когда вы решаете для себя, вакцинироваться или нет от гриппа, то рекомендую вспомнить о тяжелом течении заболевания, о развитии дыхательной недостаточности, обострении хронических заболеваний и тех умерших, которые могли бы быть с нами и сейчас. Прежде всего вакцинироваться необходимо лицам возрастной категории 60+ и детям, лицам с множественными ежедневными контактами, к которым относится большинство из нас!

Также для профилактики гриппа и других ОРВИ в период подготовки к вакцинации и на фоне ее проведения могут использоваться лекарственные средства. Например, Анаферон у взрослых и Анаферон детский - у детей в возрасте от одного месяца.

ДАЛЬШЕ - НОВЫЕ ВАКЦИНЫ И СХЕМЫ

Кстати, Центр имени Гамалеи уже начал работу над созданием вакцины против новых штаммов COVID-19, в том числе и против «кракена».

Кроме того, опробуется новый подход - индивидуальный подбор схем ревакцинации. Ведь у каждого свой иммунный ответ. И начнется применение смешанных схем вакцинации как по способам введения вакцин (уколы в мышцы и спреи в нос), так и по разным их видам.

Появятся и новые комбинированные вакцины - сразу против гриппа и ковида, их также разрабатывают в России. Это может быть удобно, поскольку даст возможность перейти к вакцинации один раз в год и сразу от обоих вирусов.