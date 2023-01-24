Герой спецоперации «Z»: младший сержант Черин возглавил в бою взвод и одержал победу

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ 30 ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ

Лейтенант Леонид КАГРАМЯН

Лейтенант Леонид КАГРАМЯН Фото: Минобороны РФ

«Начальник зенитного ракетного расчета лейтенант Леонид Каграмян со своим расчетом выполнял задачи по защите группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения украинских националистов. Противник, стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить объекты военной инфраструктуры, атаковал позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня и ударной беспилотной авиации. Находясь на боевом дежурстве Каграмян своевременно дал команду подчиненным на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения противника. Во время боя Леонид грамотно руководил подчиненными, распределял цели по их значимости и своевременно выдавал целеуказания на их уничтожение. Благодаря профессиональным действиям Леонида Каграмяна и его подчиненных воздушные цели в зоне действия расчета были уничтожены, в том числе два снаряда РСЗО «Хаймарс», а также один ударный беспилотный летательный аппарат националистов. Всего, в ходе специальной военной операции зенитный ракетный расчет Леонида Каграмяна уничтожил более тридцати воздушных целей националистов различной классификации».

ВОЗГЛАВИЛ ВЗВОД В БОЮ И ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

Младший сержант Евгений ЧЕРИН

Младший сержант Евгений ЧЕРИН Фото: Минобороны РФ

«Подразделению, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, была поставлена задача по удержанию под контролем рубежа для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий противника. Противник в попытке сорвать наступление бросил большие силы на атаку позиций наших войск. Подразделение Черина вступило в бой с превосходящими силами противника. В ходе боя был ранен командир взвода. Евгений принял командование на себя, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь командиру, вынес его из-под огня боевиков в безопасное место. Взводу под командованием Черина удалось не только успешно отбить атаки превосходящих сил противника, но также уничтожить до 20 националистов, одну БМП и три кочующих пикапа с минометами. Противник, понеся тяжелые потери, бежал с поля боя. Благодаря высокому профессионализму младший сержант Евгений Черин вместе с подчиненным личным составом не позволили противнику сорвать наступательную операцию российских войск и сохранить выгодные рубежи».