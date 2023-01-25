Анекдоты: Низкая культура в отличие от высокой позволяет человеку оставаться самим собой, даже когда он напился

Блин! В этом году с отпуском мне не повезло. У нас с женой отпуска совпали.

* * *

- Какой у тебя тут вайфай?

- Кlaus 73

- А пароль?

- Без пароля.

- Соседи ж будут интернет тырить!

- Это соседский.

* * *

Женщина в автосервисе.

- Дама, вам нужно поменять коробку передач.

- Ой, а что это такое?!

- Даже две!

* * *

Статистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.

* * *

Маленькие хитрости. Встретив в лесу медведя, начните раздавать рекламные листовки.

Он сделает вид, что не заметил вас, и пройдет мимо.

* * *

- Козел, я заберу у тебя все.

- Что, простите?

- Ой, извините, не с того начала, вы такой интересный мужчина…

* * *

- Моня, проснись, у нас по двору кто-то ходит.

- И шо я могу сделать?

- Так пойди уже, разбуди собаку!

* * *

- Ниасилил... ржунимагу... ужоснах... в Бабруйск…

- А что, нормальные комменты...

- Да, но это отзывы профессуры на мою кандидатскую!

* * *

- Сарочка, тебе какую микроволновку купить?

- Которая греет еду, а не посуду.

* * *

Психологами доказано, что в мире как минимум пяти людям мы симпатичны, трем нравимся, один в нас влюблен.

У меня сразу вопрос: где бродят эти девять дебилов?!

* * *

- Пятачок, ты родословную свою знаешь?

- Ага. Вот мой дед (вздыхает) был отбивной. Отец был (гордо) шашлыком...

- А ты кем мечтаешь стать?

- А я (смотрит в небо и грустно так) космонавтом.

- Что ж так грустно-то?

- Да боюсь, в тюбик не влезу...

* * *

Богатые мужчины старыми не бывают.

(Женская народная поговорка.)

* * *

Все-таки тратить офигенные деньги из бюджета на показ чемпионатов мира и Европы для того, чтобы напомнить, что есть страны, где умеют играть в футбол, и что Россия к ним не относится, - неоправданное расточительство.

* * *

Здесь недалеко: одна остановка на такси.

* * *

Говорят, холодильники мстят нам: ночью они каждые 15 минут подходят к нашей спальне, открывают дверь и внимательно смотрят внутрь.

* * *

- Дедуль, слышал, сейчас такая штука есть - биткоин? Сидишь прямо дома, майнишь, а потом их можно на что угодно обменять. Даже на деньги. Понимаешь?

- Да, понимаю. У нас это самогоном называлось.