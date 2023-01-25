Анекдоты: Низкая культура в отличие от высокой позволяет человеку оставаться самим собой, даже когда он напился

Блин! В этом году с отпуском мне не повезло. У нас с женой отпуска совпали.
* * *
- Какой у тебя тут вайфай?
- Кlaus 73
- А пароль?
- Без пароля.
- Соседи ж будут интернет тырить!
- Это соседский.
* * *
Женщина в автосервисе.
- Дама, вам нужно поменять коробку передач.
- Ой, а что это такое?!
- Даже две!
* * *
Статистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.
* * *
Маленькие хитрости. Встретив в лесу медведя, начните раздавать рекламные листовки.
Он сделает вид, что не заметил вас, и пройдет мимо.
* * *
- Козел, я заберу у тебя все.
- Что, простите?
- Ой, извините, не с того начала, вы такой интересный мужчина…
* * *
- Моня, проснись, у нас по двору кто-то ходит.
- И шо я могу сделать?
- Так пойди уже, разбуди собаку!
* * *
- Ниасилил... ржунимагу... ужоснах... в Бабруйск…
- А что, нормальные комменты...
- Да, но это отзывы профессуры на мою кандидатскую!
* * *
- Сарочка, тебе какую микроволновку купить?
- Которая греет еду, а не посуду.
* * *
Психологами доказано, что в мире как минимум пяти людям мы симпатичны, трем нравимся, один в нас влюблен.
У меня сразу вопрос: где бродят эти девять дебилов?!
* * *
- Пятачок, ты родословную свою знаешь?
- Ага. Вот мой дед (вздыхает) был отбивной. Отец был (гордо) шашлыком...
- А ты кем мечтаешь стать?
- А я (смотрит в небо и грустно так) космонавтом.
- Что ж так грустно-то?
- Да боюсь, в тюбик не влезу...
* * *
Богатые мужчины старыми не бывают.
(Женская народная поговорка.)
* * *
Все-таки тратить офигенные деньги из бюджета на показ чемпионатов мира и Европы для того, чтобы напомнить, что есть страны, где умеют играть в футбол, и что Россия к ним не относится, - неоправданное расточительство.
* * *
Здесь недалеко: одна остановка на такси.
* * *
Говорят, холодильники мстят нам: ночью они каждые 15 минут подходят к нашей спальне, открывают дверь и внимательно смотрят внутрь.
* * *
- Дедуль, слышал, сейчас такая штука есть - биткоин? Сидишь прямо дома, майнишь, а потом их можно на что угодно обменять. Даже на деньги. Понимаешь?
- Да, понимаю. У нас это самогоном называлось.