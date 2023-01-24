Никита Михалков: «Врачи отпустили меня домой!»

Никита Михалков вернулся из больницы домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в своем Телеграм-канале «Бесогон» Никита Михалков поделился доброй (для миллионов его поклонников) вестью. Он выздоровел, врачи его выписали из больницы.

«Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой, - написал Никита Сергеевич. - Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Ещё раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви… Мы уже приступили к подготовке первого в этом году выпуска нашего «Бесогона», который, надеюсь, Бог даст, вы скоро увидите».

Напомним, 77-летнего режиссера госпитализировали 5 января в тяжелом состоянии: он попал в реанимации 52-й больницы.

По некоторым данным, у режиссёра была двусторонняя пневмония и это на фоне хронических гипертонии и аритмии. За Никиту Сергеевича беспокоились не только близкие, но и поклонники режиссера.

10 января он вышел на связь из больницы и сообщил, что информация в СМИ и соцсетях мало соответствует действительности. Он чувствуют себя не так плохо, как пишут об этом журналисты. Да, заболел. Действительно проходил обследование и лечение. Но все держал под контролем. И вот сегодня, 24 января, Никита Михалков наконец выписался из больницы.

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