Дома — новости, в дороге — музыка. Как молодежь использует мобильный интернет

Фото: Shutterstock

В преддверии Дня студента, который отмечается 25 января, билайн выяснил, для чего чаще всего молодежь использует мобильный интернет. В тематическом опросе принимали участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Оказалось, что предпочтения и интересы у студентов зависят от того, где они находятся, — дома, в дороге или за городом. Так, дома мобильный интернет чаще всего используется для поиска различной информации, а также просмотра видео, сериалов и фильмов. Такой ответ дали 76% респондентов. Чуть меньше, 75% опрошенных, слушают музыку.

Находясь в дороге на учебу или по другим делам, молодые люди предпочтения меняют. Прослушивание любимых треков онлайн выходит на первое место. 88% молодых людей используют мобильный интернет в транспорте именно для этого. Поиском информации в пути занимаются 52% опрошенных. Также молодежь студенческого возраста активнее других респондентов смотрит в дороге видеоконтент.

За городом мобильный интернет студенты чаще всего используют для развлечений — 73% молодых людей не выключают любимые аудиозаписи. На втором месте по популярности серфинг в соцсетях — 69%. На третьем месте — просмотр фильмов, сериалов, видео — такому досугу отдали предпочтение 57% опрошенных. Поиск информации и чтение новостей в мессенджерах интересует только 48%. Респонденты более старшего возраста, находясь за городом, ищут информацию в интернете и читают новости в мессенджерах активнее ребят студенческого возраста.

В опросе приняли участие 1208 человек, проживающих в разных регионах России.

КСТАТИ

Средняя скорость мобильного интернета в сети билайн в Москве и области за год выросла более чем в 1,5 раза. Этого удалось достичь за счет рефарминга частотного диапазона 2100 из 3G в 4G. Кроме того, в 2022 году было построено более 5000 новых базовых станций для улучшения покрытия и надежности соединения.