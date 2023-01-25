Даша сбежала, оставив Венику четверых детей: Первые кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Вот эти девчушки и будут теперь главными героинями (слева направо: Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Вита Корниенко и Ева Смирнова). Фото: СТС

Телеканал СТС приступил к возрождению своего флагманского проекта «Папины дочки» - трогательного семейного сериала про папу, воспитывающего пять дочерей, не отрываясь от работы. С момента завершения двадцатого (!) сезона проекта прошло 10 лет. Многое за это время успело поменяться - в жизни главных героинь проекта в том числе. И все-таки почти все вернулись в дело. «КП» представляет свежие кадры со съемочной площадки и объясняет, что теперь будет происходить с героями.

Сергей Алексеевич

Сергей Алексеевич (Андрей Леонов). Фото: СТС

Отец семейства Васнецовых (Андрей Леонов) с переднего плана уйдет. Ведь девочки выросли и живут самостоятельно. Теперь в центре сюжета будет новый папа.

Вениамин

Вениамин-Веник (Филипп Бледный). Фото: СТС

Вот он - новый отец-одиночка! Вениамин по прозвищу Веник (Филипп Бледный), взял в жены Дашу Васнецову (Анастасия Сиваева), не зная, что в новых сериях проекта сценаристы возложат всю сюжетную нагрузку именно на него. Ведь мать его детей вдруг покинула дом и оставила на попечение супругу четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Почти так же, как сделала в свое время ее мама.

Василий Федотов

Василий Федотов (Александр Олешко). Фото: СТС

Множество старых героев на месте. Друга семьи Васнецовых, олигарха Василия Федотова, по-прежнему играет Александр Олешко. Жену Сергея Алексеевича - Нонна Гришаева. Добрую бабушку Васнецовых Антонину Семеновну - Ольга Волкова, она бережно хранила все эти годы костюмы своей героини, которые с радостью и принесла на съемочную площадку.

Маша

Маша (Мирослава Карпович). Фото: СТС

Появится в сериале и исполнительница роли Маши - Мирослава Карпович, которая за последнее время успела прославиться разве что слухами о романе с Павлом Прилучным. А вот остальных «папиных дочек» ждать не стоит: Дарья Мельникова (в сериале Женя), бывшая жена Артура Смольянинова, признавалась, что проект СТС стал для нее «рабством», поэтому возвращаться она не собирается, а Екатерина Старшова (Пуговка) и вовсе переехала жить в Англию задолго до начала съемок.

Галина Сергеевна

Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова). Фото: СТС

Несмотря на объявление в соцсетях актрисы о паузе в театральной карьере по состоянию здоровья, с «Папиными дочками» у актрисы все хорошо. Да и в жизни тоже - звезда сериала успела стать мамой, родив мужу, фигуристу и хореографу Илье Авербуху, сына Льва. В проекте она продолжит играть заучку Галину Сергеевну, которая стремится научить всех вокруг жить правильно и безошибочно.

Новые серии проекта «Папины дочки», за производство которого отвечает платформа START, выйдут на СТС в текущем году

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