Путин: ПВО России - одна из лучших в мире

Вечером Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Фото: REUTERS

Вечером Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Регион граничит с зоной боевых действий, поэтому не удивительно, что теме безопасности уделили много времени.

ЛЮДЕЙ НЕ ОБОЛВАНИТЬ

Глава региона пожаловался президенту на украинских пропагандистов. Они целенаправленно воздействуют на жителей области.

- То завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами, бегите! - привел примеры фейков губернатор, - Но если в первые месяцы, особенно в апреле, конечно, люди были не подготовлены к этой ситуации, то сейчас, конечно, уже есть понимание и возможность отличить правду от лжи.

- Наших людей не так просто оболванить - с учетом характера, - в ответ заверил глава страны.

- Да, 100%! – поддержал Гладков.

Чиновник добавил, что информационный блок области работает круглосуточно, чтобы опровергать вранье.

МОЩЬ ПВО

На встрече обсудили, как белгородское небо закрыто от украинских ракет. Путин упомянул, что у нас зарядов для ПВО больше.

- Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot - у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза, - сказал президент.

По сего словам, если взять ракеты ПВО различного назначения, то «российское производство сопоставимо со всем мировым производством». Путин отметил и работоспособность самих комплексов:

- Все бывает, но в целом система работает исправно. Практическая боевая работа показала, что ПВО России - одна из лучших в мире, - заключил российский лидер.

К сожалению, даже такая ПВО не дает полную защиту.

- Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено, - доложил Гладков.

Губернатор рассказал, что семьи погибших и раненых мирных жителей получают помощь от региона.

- Мы приняли решение с начала специальной военной операции, что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тысяч выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет - то мы выплачиваем 3 млн рублей. И мы эти же решения распространили на мирных жителей. Мы выплачиваем те же самые суммы из бюджета, что и военнослужащим, - сказал глава области.

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