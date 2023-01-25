Россияне назвали любимые строки из песен Владимира Высоцкого

«Парня в горы тяни - рискни! Не бросай одного его: пусть он в связке в одной с тобой - там поймешь, кто такой...» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Когда снималась «Вертикаль» с Высоцким, мы шли на восхождение. И каждому дали по три доски дополнительных. Мы тогда ругались, а потом узнали, что на наших досках на 2000 метров спал весь коллектив этого фильма. Строчка, которую вспоминаю и сегодня, такая: «Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - так...».

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Для меня Высоцкий - символ 1970-х. Он шел на бескомпромиссные решения. «Дом хрустальный на горе для нее» - лучшая песня.

Леонид Ивашов, глава Академии геополитических проблем:

- Когда я министра обороны Дмитрия Устинова сопровождал, он всегда водителю говорил: «Включи Володю». «Охота на волков» нравилась всему нашему Политбюро.

Андрей Головатюк, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России»:

- Песню «Он вчера не вернулся из боя» цитирую и сегодня.

Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке:

- В «Месте встречи изменить нельзя» Высоцкий сыграл Жеглова, правильного сыщика, и моя заветная фраза не из песни, а из фильма: «А теперь - Горбатый!»

Елена Драпеко, заслуженная артистка России:

- Голос Высоцкого сопровождал мою учебу в институте: «Здесь вам не равнины, здесь климат иной». Высоцкий был актуален тогда, он актуален и сейчас.

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