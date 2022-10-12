Что будет, если на Украине придется применять тактическое ядерное оружие

Стоящий на вооружении Российской армии 240 мм миномет «Тюльпан» способен стрелять и специальными атомными минами. Фото: Александр КОЦ

После того, как российский лидер в своем обращении к народу 21 сентября предупредил, что никому не стоит грубо шантажировать нашу страну, поскольку у нас тоже есть ядерное оружие, прошло некоторое время. Произошли события как в самой России - частичная мобилизация, так и изменения на фронтах специальной военной операции.

Что будет, если Москву все же вынудят применить ядерное оружие? Об этом «КП» расспросила бывшего члена комиссии ООН по разоружению и экс-советника генсека ООН Игоря НИКУЛИНА.

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- Игорь Викторович, наш президент заявил, что «роза ветров может развернуться в их сторону» - по поводу ядерного шантажа в наш адрес со стороны Запада.

- Из 12 700 ядерных боеголовок, имеющихся сегодня в мире, у России на данный момент около 6000. У США немногим более 5400. Это в принципе паритет.

- Он гарантирует от взаимного ненападения?

- От взаимного ненападения двух ядерных супердержав это, я думаю, гарантирует. Но все-таки частично.

- А что должно произойти для нарушения паритета? Кто рискнет?

- Украина может.

- Но у них нет ядерных вооружений.

- У Киева ядерных вооружений нет. Но по российской ядерной доктрине при угрозе территориальной целостности России с любой стороны мы имеем право применить ядерное оружие.

- Какое именно?

- Не думаю, что это будет стратегическое, скорее тактическое ядерное оружие. Оно у нас есть в достаточном количестве.

- Это не те стратегические ракеты, что грозят всеобщей смертью через океан?

- Нет. Это именно тактические заряды. Они на одну-две килотонны.

- Что это такое?

- Это снаряды артиллерийские. Это бомбы авиационные. Это ракеты оперативно-тактические. Когда я был молодым лейтенантом, нас учили, что тактический ядерный заряд дает небольшую ударную волну. И радиоактивное заражение тоже сравнительно небольшое. Основное поражение - от ионизирующего излучения. Которое выжигает всю электронику. И вся та американская техника, что поставили Киеву, она работать перестанет. И мы сможем применять свои средства и успешно атаковать.

Час икс

- Когда настанет такой момент - в случае ударов по Белгороду, Курску, Ростову?

- При попытках захватить российские города Херсон, Донецк, Луганск. Мы по закону можем применять тактическое ядерное оружие при атаках на эти центры субъектов Российской Федерации.

- Снаряды с ядерной начинкой смогут остановить наступающие украинские войска?

- Именно так.

- Что будет с гражданским населением в зоне украинского наступления при тактическом ядерном ударе?

- Простой пример. Если взорвать такой боеприпас в московском Южном Бутове, то в Северном Бутове даже стекла не вылетят.

- Но это от ударной волны. А радиация?

- Ионизирующее излучение будет в радиусе нескольких километров. Повторю: вся электроника у наступающих выгорит.

- В центр принятия решений, например в Киев, такие снаряды не полетят?

- Теоретически возможно и такое. Если враг не сдается, его уничтожают.

Куда смотрит ООН

- В ООН в 1968 году был подписан договор о нераспространении ядерного оружия - его уже не соблюдают?

- Если нападение на нас совершено извне - мы не нарушаем данный и иные договоры о ядерном оружии. И не важно, напала на нас держава ядерная или неядерная. Если на данном участке у нас нет сил и средств, чтобы устранить прямые и явные угрозы, мы имеем право отвечать адекватно. Поначалу обычными видами вооружений. Если ситуация станет критической, применение ядерного оружия не исключено.

- В договоре от 1968-го есть пункт: при ядерном нападении на неядерное государство постоянные члены Совбеза ООН, располагающие атомным оружием, должны отразить агрессию. Что это значит в реальности?

- Конечно, Запад продолжит нам угрожать. Притом что Украину даже в НАТО не хотят принимать. Но надо ясно понимать, что никто на Западе воевать с Россией не хочет. Тем более с применением ядерного оружия. Наши 6000 ядерных боеголовок - слишком серьезный фактор. Про вероятность уничтожения всего живого на земле они все-таки помнят. Вашингтон и Брюссель на такой риск не пойдут. Но обещать поддержку Украине будут.

Снаряды с ураном

- В России применение ядерного оружия регулируют «Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания». Сейчас развитие ситуации на Украине можно считать угрозой нашей стране, для нейтрализации которой нужен удар боеголовками?

- В общем это так. Американцы вовсю применяли в Югославии боеголовки с обедненным ураном в 1999 году. Подобные боеприпасы они применяли в Ираке несколько лет спустя. Это отражено в соответствующих докладах ООН. Но притом никаких действий на международном уровне против американцев не применили.

- При использовании этих «урановых снарядов» какие были последствия?

- В Сербии до сих пор повышенный радиационный фон там, где применили данные боеприпасы. Если американцы их применяют широко, почему так не можем поступать мы? От тактического ядерного оружия ущерба не больше, чем от снарядов с обедненным ураном. С точки зрения заражения местности.

Что будет с людьми

- Что ждет население в зонах, подвергшихся ядерной атаке, - в Хиросиме ведь были выжившие в бетонных подвалах чуть ли не в эпицентре?

- Есть большая угроза облучения. Но, например, на островах вроде Бикини, где взрывали атомную бомбу американцы и французы, - там прекрасно размножаются крысы. С точки зрения радиационного заражения авария на Чернобыльской АЭС дала больший отрицательный эффект, чем вероятный эффект от применения ядерных боеприпасов, о которых говорится сейчас.

- Если при попытке захвата, например Херсона, на подступах к нему Россия ударит тактическим ядерным оружием, что будет?

- Люди погибнут в радиусе нескольких километров.

- Бетонные убежища насколько эффективны как защита?

- Достаточно эффективны. Даже окопы в земле оказываются весьма эффективны. Они в Хиросиме помогли многим сохранить жизнь. Любое укрытие снижает риск радиационного и теплового поражения.

- Рассеиваться это будет сколько времени?

- При применение тактического ядерного оружия радиация не такая, как, например, при выбросе из того же Чернобыля. По советским нормативам наши войска уже через час после ядерного удара имели возможность переходить в наступление в зоне применения тактического ядерного оружия, потому что основной поражающий фактор там - это не радиация и не ударная волна, а ионизирующее излучение.

- Респираторы, противогазы, общевойсковые защитные комплекты - спасение?

- В общем, они выручают, подобные меры безопасности применялись и оправдывали себя.

- Чего избегать в зоне удара тактическими ядерными ракетами?

- Купаться в водоемах, использовать овощи, фрукты, вообще любые продукты в малом радиусе от взрыва. В течение нескольких месяцев. Потому что там все-таки короткоживущие изотопы.

- Что делать с одеждой, обувью?

- Обеззараживать все, что было на теле. Одежду сбросить в таз с хлоркой или иным сильным веществом - и под горячий душ. Душа нет - под ведро нагретой воды.

- За этим не последует ядерная зима?

- Нет. Для этого нужен удар сотней стратегических ракет со стороны ядерных супердержав. Только тогда солнце не сможет проникнуть сквозь сажу в воздухе, и земля погрузится во мрак.

Чем помогут Киеву

- Украине могут предоставить ядерное оружие?

- Это из разряда фантастики. Ни Британия, ни Франция, ни США на это не пойдут. Киеву ведь и самое современное обычное оружие не дают до сих пор.

- После применения тактического ядерного оружия в течение какого времени мы сможем очистить территории, где такое оружие применяли?

- В течение двух-трех месяцев территорию можно очистить. Люди там смогут спокойно жить через полгода, максимум год.

- Остановить наступление ударом таких ядерных «малых сил» - реальная история?

- Да.

Во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области в 1954 году 50 тысяч солдат прошли через радиоактивную зону через полтора часа после взрыва ядерного заряда. Фото: Wikimedia Commons

- А что показал американский опыт в Югославии и Ираке?

- Американцы разрушали долговременные укрепления, большие огневые точки. У югославов в Сербии серьезный рост онкологических заболеваний.

- Насколько высока вероятность применения тактического ядерного орудия этой осенью в ходе СВО?

- 50 на 50. Если Запад не успокоится и не образумит своих вассалов, придется их образумить нам. Если они решатся на крупномасштабное наступление и у нас не будет сил отразить его на каком-то участке, придется их успокаивать другими средствами.

Из чего бить по врагу

О технических подробностях применения тактического ядерного оружия рассказал ветеран ракетных войск, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

- Тактическое ядерное оружие - его может нести любой боеприпас?

- Для танкистов, у которых калибр 125 мм, это не вариант - в такой калибр практически невозможно запаковать ядерный заряд. Вернее, настолько сложно, что лучше этого не делать. А вот 152-мм гаубица или пушка - им уже ядерный снаряд вполне подходит. Но для чего нужно тактическое ядерное оружие при использовании артиллерии?

- Для чего?

- Чтобы подавить или уничтожить взводные опорные пункты. Тактический ядерный заряд позволяет его подавить. За счет ударной волны в основном. Световое излучение там не настолько мощное. Народ его в укрытиях переживет. Если на земле разрыв - идет сейсмическая волна. Не очень мощная. Но что-то может развалить.

- Получается, при таких ядерных ударах разрушения наземной инфраструктуры минимальны?

- Действия локальные. Но радиация в месте взрыва, конечно, повышена.

- А насколько широко распространяется?

- На километр максимум. Если рассматривать распространение нейтронного потока - не больше полутора километров.

- То есть тактическое ядерное оружие не поражает население - лишь наступающие войска?

- Гражданскому населению надо поступать по принципу «кто не спрятался - я не виноват». А действовать надо не только исходя из поступков наступающего противника. Но и если тебе не надо прорывать плотную линию обороны.

- Если говорить о ракетах?

- Зарядить ядерной начинкой можно пушки, гаубицы, минометы. Тот же «Тюльпан», 240 мм. Для него тоже есть мина в ядерном снаряжении. С ракетами дело обстоит так. В советской армии были ракетные комплексы дивизионные - это «Луна». И дальше «Р-17» армейские, «Эльбрусы» фронтовые. Сейчас у нас остался один комплекс - «Искандер». И мощность его, конечно, будет больше. А дальность считается до 400 км. Из Херсона, Мелитополя или Донецка можно достать почти в любую точку в Центральной Украине.

- Тактический ядерный удар остановит любое наступление?

- Это вопрос. Надели противогазы и костюмы химзащиты - и вперед. Броня, в общем, тоже защищает в некоторой мере от радиоактивного заражения, от жесткого излучения рентгеновского. Дальше будет зависеть от того, что внутри брони - есть противорадиационный подбой или нет.

- То есть если даже мы шарахнем тактическим ядерным оружием, не факт, что украинцы остановятся?

- Все зависит от масштаба применения. Притом надо четко понимать: первое применение ядерного заряда возможно только по решению Верховного главнокомандующего. А вот дальше все командиры на местах могут действовать самостоятельно.

Чудо-оружие

«Посейдон» - гроза побережий

На Западе оказались серьезно встревожены выходом в открытые воды новейшей русской атомной подлодки «Белгород» с суперторпедой «Посейдон».

Из-за чего тревожатся господа, рисуя возможные варианты подводного дрона? (См. выше одну из западных схем.)

Посейдон Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Посейдон» - это презентованный четыре с половиной года назад Президентом России беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой. Он способен действовать, как предполагается, с глубины от одного километра и идти к цели на скорости не менее 200 километров в час. Его уникальность не только в скорости, но и в автономности - фактически это подводный боевой робот, который оснащен и головкой самонаведения, и сенсорами движения. И способный двигаться к цели непрямым, но самым эффективным маршрутом. А при необходимости эту цель сменить. Мощная двигательная установка позволяет в короткий срок достигнуть нужной точки на побережье любой страны - вероятного противника. И либо поразить выбранный конкретный объект, либо создать обширную зону прибрежного поражения (вызвать искусственное цунами). На текущий момент аналогов данному виду оружия, как полагают эксперты, нет ни у одной другой страны мира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ «КП»

И все-таки, не дай бог! Можно сколько угодно говорить о том, что последствия применения тактического ядерного оружия не столь катастрофичны, как результат взрыва его старших братьев - стратегических атомных боеприпасов, но все равно это слабое утешение. Тем более что логика эскалации такова, что вслед за первым шагом непременно следует второй.

Остается надеяться, что у российских противников все-таки хватит остатков благоразумия, чтобы не провоцировать нас на этот шаг. Вот только хватит ли?..

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