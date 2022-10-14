"И тут он стал пихать свой язык мне в ухо": Журналистка раскрыла правду про командировки и кабинеты чиновников

Прежде товарищ Саахов с помощью товарища Джабраила честно предлагал комсомолке, спортсменке и просто красавице жениться. Нынешние чиновники-харассментщики в брак вступать не собираются... Фото: Кадр из фильма

Знаете, какой вопрос чаще всего мне задают в командировках?

- Ты что, приехала одна?

- Да.

- А муж что? Отпустил?

Про мужа можно отвечать все что угодно. Есть он, нет его - это уже не важно. Тем более что сто раз убеждалась в актуальности народной мудрости про то, что ничто так не привлекает мужчину, как замужняя, но одинокая в данный момент женщина.

А дальше варианты развития событий разные. Кто-то пытается накормить, кто-то - подвезти до отеля (таксисты предлагают бесплатно). Все советы про личную жизнь раздают: «Завязала бы ты с такой работой». Но все эти «добрые» дела и непрошеные советы в 90% случаев заканчиваются харассментом*. Наглым и неприкрытым. Потому что ОДНА, В ЧУЖОМ ГОРОДЕ, ЖЕНЩИНА. Легкая добыча.

Я работаю в СМИ вот уже 20 лет. По командировкам и всяким кабинетам меня помотало. Уверена на 1000%, что нет такой журналистки, которая бы хоть раз в жизни не испытала на себе, что это такое - харассмент. И я не исключение. За годы выработала сама для себя правила поведения, чтобы в итоге не оказываться в неприятных ситуациях. Расскажу с примерами.

Встречают по одежке

- Какой классный свитер. А почему такая скидка гигантская?

- Да потому что никто не хочет брать, он несексуальный.

«О, то что надо», - подумала я тогда, крутя в руках огромный, безразмерный, со старомодными бабушкиными косами пуловер. Дело было в Армении в разгар карабахского конфликта. Этот свитер до сих пор мой самый любимый. Своей бесформенной массой до колен он скрывает все. Да еще и теплый.

Да-да. Несмотря на то что на дворе уже XXI век, высокие технологии, современное общество, цивилизация, права человека и т. д., фразочка «сама виновата, тебя никто не заставлял такую юбку короткую надевать» все еще не вытравлена из сознания мужской половины земного шарика. Оттого то здесь, то там общество пытается морально или юридически женщин одеть, запретить краситься и выходить на улицу в неположенное время. Запретить, запретить, запретить. Да потому что мужчины сами себе запретить ничего не могут и не хотят. Иначе как объяснить?

Я ни в коем случае не сторонница, а даже, наоборот, ярый противник этих патриархальных устоев. Но сопротивляться им - значит нарваться на неприятности. Поэтому дресс-код, дресс-код и еще раз дресс-код. Особенно в командировке, когда ты фактически на поле боя, причем в качестве жертвы или легкой добычи. Некоторые мои коллеги женского пола, которые рассматривают рабочие поездки в том числе как возможность снискать веселых, романтических приключений (я ни в коем случае их не осуждаю, наоборот, можно сказать, завидую), тоже не пренебрегают дресс-кодом. Только в обратную сторону.

Наш спецкор в командировках специально одевается попроще... Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Не ходите, девушки, на войну гулять

- О, еще одна журналистка приехала, - первое, что услышала я, заехав в отель в Степанакерте. - Тоже на войну с чемоданом платьев?

У меня с собой не было ни чемодана, ни платьев. Просто джинсы и футболки. Но уже на вторые сутки пребывания я поняла, что и эта вроде бы совершенно повседневная и некричащая одежда тут неуместна. Да и вообще женщина неуместна.

Война вообще дело такое, мужское. А когда буквально после пары взрывов совершенно ясно становится, что жить, может быть, осталось пять минут, из головы выбивается вся эта цивилизованная дурь, остаются только инстинкты - пожрать, поспать, размножиться. И под эти нужды подходит любой объект. Да и выбор, как правило, невелик. Таких плотоядных взглядов, как тогда, я на себе никогда не ловила. Вот тогда-то я за тем спасительным свитерком и побежала.

А еще потребовалась помощь друга, старого приятеля из другого издания. Он буквально меня охранял, не оставляя одну. В итоге я вообще побежала подальше от военных действий. Не мое это, не мое…

Но зато я сразу поняла, в чем кайф моих коллег-военкорш. Это, девочки, настоящее вне конкуренции. Все! Буквально все мужчины твои, падают и сами собой штабелями укладываются, стоит только не то что поманить пальчиком, просто посмотреть случайно не в ту сторону.

Война, конечно, дело такое… Но и в мирной жизни деловой дресс-код, скрывающий любые намеки, очень выручает. В моем тревожном командировочном чемоданчике нет и не будет легкомысленных юбок и платьев. Это очень помогает. И стиль общения, даже если очень-очень надо понравиться ради выуживания нужной информации, должен быть деловым.

Никакого панибратства, исключительно на вы. И совершенно точно - никаких выпиваний, особенно на брудершафт. Тем более на брудершафт. Исключено.

Уберите ручки, господин министр!

Известная категория любителей харассмента - чиновники разных мастей. Облеченные властью, привыкшие к безотказным исполнителям всех поручений/прихотей. А тут ты, залетная журналистка. Боссы, как известно, и с не приезжими позволяют себе всякое. А тут уж, как говорится, сам бог велел.

Однажды я была в командировке в одной нашей южной республике. Поездка была групповая, там было много журналистов. Да и бывала я в этих краях уже не в первый раз. Знала, как себя тут вести, что можно, а что нельзя. Ничего не предвещало, как говорится, пока в первый же вечер не стало ясно, что один из замов министра положил на меня глаз. И конкретно. Он отменил все свои планы и поехал нас сопровождать.

Тут еще одна оговорка - южные мужчины горячие. И даже улыбку, обычную, дружественную, воспринимают буквально как приглашающий намек. Не зря все женщины у них в республиках такие неулыбчивые.

Я не улыбалась, не шутила. Не выпивала за общими столами. Но это все не помогло, извращенный мозг чиновника уже был затуманен собственными фантазиями и ролевыми играми, одному ему известными.

На третий день пути этот гражданин, облеченный властью, вдруг заявился ко мне в номер, ключ ему на ресепшен выдали (это же не просто человек - целый замминистра!). Заявил, что места ему не хватило и ночевать он будет со мной. Я опешила, и мое минутное замешательство он тоже как-то по-своему воспринял.

- Ты специально не смотрела на меня всю дорогу, чтобы я завелся. И сейчас специально молчишь.

Тут мой вам совет - давить на эту самую важность, власть, которой оперируют подобные личности. И которую боятся потерять больше, чем потенциальную жертву харассмента. Я достала телефон, включила камеру и стала натурально угрожать, что, если он немедленно не покинет мой номер, все обнародую.

- Вы что себе позволяете? Я журналист федерального издания, в секунду устрою скандал на всю Россию-матушку.

Он понял, что я не шучу, и ретировался. Но это было еще не все. Как правило, за жестким отказом женщины любого мужчину охватывают ярость и досада. И с тем же рвением, что до того были ухаживания, начинаются унижения и оскорбления.

Короче, при первой же возможности я улетела домой.

С обаянием главное - не переборщить

Не зря история знает множество женщин-шпионок. Женское обаяние - очень сильный инструмент. Красивая и умная шпионка быстро кружит голову любому, даже самому влиятельному человеку. При виде соблазнительного декольте мужской мозг, та его часть, которая отвечает за благоразумие, отключается. А дальше уже дело техники.

Журналисты женского пола тоже это знают и применяют. И тут главное - не переборщить, девочки. В школе разведчиц я не училась, но чисто интуитивно нашла для себя ту грань, где стоп. Можно бесконечно улыбаться и даже кокетничать. Но если чувствуете, что дело принимает щекотливый поворот и пошли шуточки 18+, значит, пора ретироваться.

Опять же помним про месть отверженного, тем более тут «сама виновата», поэтому надо максимально мягко.

- Может, продолжим разговор в ресторане?

- Ой, у меня через три часа самолет. А так я бы с удовольствием.

...а вот на телесъемки приходит в подобающем случаю имидже. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И бежать. Собирать вещи. Причем иногда натурально собирать. На всякий случай.

На встречи, которые назначают после 20.00, я вообще не соглашаюсь никогда. И тем более никаких ужинов и «давайте подвезу вас до отеля».

А если это профессионал харассмента?

Но, честно говоря, все эти правила работают на более-менее порядочных людей. Если жизнь столкнула с настоящим профи харассмента, то тут ничего не поможет.

Когда-то в начале карьеры, когда я была совсем молодая и неопытная, занесло меня на интервью к известному на всю страну режиссеру. Вы все его знаете.

- Распусти волосы, иначе я не буду разговаривать, - первое, что он сказал мне, как только дверь в его кабинете закрылась.

Я ничего распускать не стала, что моего собеседника только подзадорило.

- А почему ты такая зажатая? Секса хочешь? Нет? Странно, в твоем возрасте это нездорово, давай я дам тебе телефон сексопатолога.

На третьей минуте стало ясно, что разговор не задался. Что тогда для меня было большой проблемой - уже назавтра надо было сдать текст интервью, который планировался на обложку. Мысль «меня уволят» пугала меня не меньше, чем перспектива оказаться в объятиях этого режиссера, прости господи, с распущенными волосами. Я все пыталась задавать какие-то вопросы, демонстративно держа диктофон прямо перед лицом интервьюируемого. Но его ничего уже не останавливало.

В итоге я поспешила уйти. Тогда эта творческая личность, ничего не стесняясь, пошла со мной до машины. Потом села в машину. Я была совершенно растеряна и все еще пыталась соблюдать вежливость - никогда так не делайте. Орите, визжите, возмущайтесь, угрожайте. Интеллигентный ступор совершенно неуместен.

Короче, он сел со мной в машину, мы поехали, попали в дикую пробку. Тет-а-тет этот гражданин уже совсем отбился от рук и стал пихать свой язык мне в ухо. Параллельно он успел взять мой телефон и набрать себе, чтобы зафиксировать мой номер. Как я от него отделалась, уже и не помню. По-моему, пообещала что-то от страха и из инстинкта самосохранения, пытаясь усыпить зверя. Потом он еще долго звонил мне и многозначительно дышал в трубку. Наверное, месяцев пять. Интервью я тогда написала, надергав его цитат из интернета. А что было делать?

Поговорив с коллегами, я поняла, что не первая в его послужном харассмент-списке. Все ждала, когда кто-нибудь не выдержит и расскажет обществу все и даже больше. Думала, вот тогда-то я тоже. Но так и не дождалась, он умер.

*Харассмент - приставания, случившиеся на рабочем месте или в рабочей обстановке. Могут заключаться как в прямых, так и в косвенных действиях: физических домогательствах, неуместных прикосновениях, похотливых жестах, грубых шутках, намеках и оскорблениях. Во многих странах карается законом. Но, к сожалению, не в нашей.