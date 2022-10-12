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12 октября 2022 3:59

Такая-сякая сбежала из дворца: Кому уехавшая в Израиль Алла Пугачева оставила свою роскошную московскую недвижимость

Сайт KP.RU выяснил, кому достанутся дома и квартиры Аллы Пугачевой после ее отъезда в Израиль
Игорь ПОЛЯКОВ
Пугачева пробыла в России недолго после своего громкого возвращения.

Пугачева пробыла в России недолго после своего громкого возвращения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меньше месяца Алла Пугачева после своего громкого возвращения в Россию пробыла в Москве. Отвела детей в школу, отругала в соцсетях за критику Соловьева и Михалкова, попросила зачислить ее вслед за мужем Максимом Галкиным*, который выступил в своем блоге против спецоперации России на Украине, в ряды иностранных агентов. А затем на частном самолете покинула страну, снова отправившись с детьми в Израиль.

Замок Галкина оставили на водителя

Водитель звезды Игорь Польшиков.

Водитель звезды Игорь Польшиков.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Израиле артистка, как и прежде, остановилась в доме брата Максима Галкина в Кейсарии. Виллу бизнесмена Дмитрия Галкина риелторы оценивают в 6 миллионов долларов.

Близкие певицы говорят, что Пугачева улетела в Израиль без обратного билета.

- Замок она оставила на своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет, - рассказали «КП» в окружении звезды.

За особняком в деревне Грязь будет присматривать водитель Пугачевой Игорь Польшиков.

За особняком в деревне Грязь будет присматривать водитель Пугачевой Игорь Польшиков.

Несколько лет назад именно Польшиков взял на воспитание приемного сына Аллы Борисовны Женю Пугачева. Женя - внук покойного брата певицы Евгения Пугачева. После его смерти Пугачева финансово помогала его сыну Владу Пугачеву. Но потом Влад и его тогдашняя жена Виктория погрязли в пьянстве и наркомании, ребенок оказался без присмотра. Артистка оформила над маленьким Женей опекунство, а племянника отправила на лечение в Израиль. К Жене по-отцовски прикипел водитель Пугачевой Игорь Польшиков и взял его в свою семью. Мальчик называет водителя Аллы папой, с кровными родителями не общается. Польшиков вместе со своим воспитанником Женей часто проводил время в замке Пугачевой. Он же провожал Аллу во Внуково, когда артистка улетела с детьми из страны.

За замком в подмосковной деревне Грязь кроме Игоря будут приглядывать еще два охранника. К слову, особняк по документам принадлежит не Алле Борисовне, а ее мужу Максиму Галкину. Замок юморист продавать не хочет. Он ему обошелся в 10 миллионов долларов, к тому же в особняке осталась большая коллекция антиквариата. К примеру, дом юмориста охраняет рыцарь сэр Генрих. Он стоит в прихожей замка, встречает гостей. Это антикварные доспехи XIX века - копия доспехов Генриха II. Плюс ко всему в доме артиста есть редкие картины и другие исторические диковины.

Замок Галкина напичкан антиквариатом. За спиной у Аллы - старинная копия доспехов Генриха II.

Замок Галкина напичкан антиквариатом. За спиной у Аллы - старинная копия доспехов Генриха II.

Фото: СОЦСЕТИ

Не исключено, что старинные «трофеи» Галкина могут в ближайшее время появиться на закрытых аукционах, на которых юморист приобретал антиквариат вместе с другими любителями древностей - Евгением Петросяном и Андреем Малаховым.

Риелторы говорят, что в кризис артист вряд ли сможет выручить за замок большие деньги. Да и другую свою российскую недвижимость звездное семейство пока не планирует продавать.

А недвижимости у артистов немало. У Галкина помимо замка есть еще небольшая квартира в Новых Черемушках. У Пугачевой недвижимости в разы больше.

Две квартиры в центре Москвы

Журнал Forbes уверяет, что состояние певицы составляет примерно 100 миллионов долларов. Прежде всего это недвижимость. Однако, как удалось разузнать «КП», Алла Пугачева уже провела оценку своих активов с юристами. Завещание еще не написано, но частично Пугачева уже распределила свою недвижимость между дочерью и внуками.

Апартаментами на Тверской теперь владеет дочь звезды. Орбакайте сделала там ремонт, чтобы сдавать. Фото: © Яндекс Карты

Апартаментами на Тверской теперь владеет дочь звезды. Орбакайте сделала там ремонт, чтобы сдавать. Фото: © Яндекс Карты

Интерьер квартиры на Тверской. Фото: Первый канал

Интерьер квартиры на Тверской. Фото: Первый канал

Во-первых, легендарная квартира на Тверской, в которой артистка жила в золотые годы своей карьеры. Риелторы оценивают эти звездные метры в 80 миллионов рублей.

Но на самом деле стоимость квартиры может быть и больше. Жилище тоже напичкано антиквариатом. Это старинные картины, которые певице покупал еще покойный муж - режиссер Александр Стефанович. И роскошный камин, украшенный немецкой резьбой XVIII века. По данным Росреестра, Пугачева еще в 2014 году отказалась от собственности на квартиру, переписав ее на свою дочь Кристину Орбакайте.

Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, дочь звезды давно уже не живет на Тверской, они с мужем Михаилом Земцовым переехали в элитные апартаменты в районе метро «Белорусская». Квартиру на Тверской они планировали сдавать иностранцам, сделали там ремонт, но арендаторы не проявили интереса к этому объекту, пока квартира пустует.

Квартиру в Филипповском переулке артистка оставит внуку Дени Байсарову.

Квартиру в Филипповском переулке артистка оставит внуку Дени Байсарову.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плюс у Аллы Борисовны есть жилье в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке, где в том же подъезде имеются две квартиры у Киркорова.

Дени Байсарову.

Дени Байсарову.

Фото: СОЦСЕТИ

По оценкам риелторов, эта квартира Пугачевой стоит около 300 миллионов рублей. Это жилье артистке подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. Там Пугачева обосновалась после развода с Киркоровым. Но перед отъездом из России звезда решила, что завещает эту квартиру своему внуку Дени Байсарову.

Дом на Истре

Дачу на Истре певица подарила внуку Никите Преснякову.

Дачу на Истре певица подарила внуку Никите Преснякову.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Есть у певицы еще и дача на Истре, в подмосковном поселке Малые Бережки. Строительство Примадонна начала в конце 80-х. Трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров с бассейном и роскошной обстановкой расположен на участке в 50 соток.

Стоимость дома с участком риелторы оценивают более чем в 2 миллиона долларов.

Никита Пресняков

Никита Пресняков

Фото: Борис КУДРЯВОВ

За домом приглядывает помощница Пугачевой Елена. Она там и домработница, и повар. Женщина уже много лет безвыездно живет на даче звезды, помогает в быту старшему внуку Пугачевой Никите Преснякову. Именно Никите артистка решила завещать свою дачу. Кстати, несколько лет назад певица купила для внука в качестве подарка на свадьбу шикарные апартаменты на Лубянке.

А что еще?

Пентхаус в Сочи за 200 млн рублей

Пентхаус Аллы в доме на проспекте Пушкина в Сочи. Фото: © Google Карты

Пентхаус Аллы в доме на проспекте Пушкина в Сочи. Фото: © Google Карты

В светских кругах поговаривают, что у Аллы Пугачевой есть еще недвижимость в Сочи, которую она купила лет двадцать назад, но в последние годы туда не наведывается.

500-метровый пентхаус Аллы Борисовны расположен в знаменитом сочинском «звездном» доме № 5 на проспекте Пушкина, где поселились столичные знаменитости - Лев Лещенко, Владимир Винокур. Дом находится в 50 метрах от центральной набережной.

Апартаменты Пугачевой стоимостью 200 миллионов рублей, разделены на две части, каждая с видом на море и горы. Между ними - шикарный зимний сад. В апартаменты ведут два отдельных входа, есть два санузла, ванная и отдельная комната - для джакузи и массажа.

Но там звезда давно уже не была. Мол, климат в Сочи ей не подходит, голос садится. Жилье тем временем простаивает.

Вопрос - ребром

Вернется ли Алла Пугачева на Родину?

Пока неизвестно, увидим ли мы артистку в ближайшее время в России. По слухам, еще во время своего первого отбытия с Родины Алла Борисовна беседовала с блогером Екатериной Гордеевой (признана иностранным агентом), но выпускать эту беседу в соцсети Пугачева по каким-то причинам не разрешила. Не исключено, что там были сделаны какие-то слишком резкие политические заявления. Впрочем, возможно, это всего лишь светские сплетни (эту информацию «КП» подтвердил только один источник). Окружение певицы пока не в курсе ее планов. Мол, знают только, что артистка прилетала в Москву, поскольку хотела встретиться с какими-то важными людьми, чтобы обсудить дальнейшую карьеру Максима Галкина, но встреча так и не состоялась.

*Признан иноагентом.

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