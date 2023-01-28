Кто из российских знаменитостей скрывает отцов своих детей

Лобода подогревала слухи о романе с Тиллем Линдеманном. Но отец ее дочери Тильды - не он. Фото: СОЦСЕТИ

Известные женщины нередко прячут свое «интересное» положение. Одни не хотят пересудов, другие стараются побольше поработать и опасаются, что беременность отпугнет работодателей. Впрочем, немало звездных мам скрывают и отцов своих детей. Происходит это по разным причинам. Иногда не хотят афишировать яркий, но быстротечный роман. Но чаще всего пытаются избежать внимания к женатому избраннику. Мы вспомнили мамочек, оберегавших от общественности имена отцов своих детей.

Маргарита Терехова

Маргарита скрывала роман с таджикским политиком Сайфиддином Тураевым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наверное, звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» была одной из первых актрис, засекретивших имя отца своего ребенка. Первую дочь Анну, ставшую впоследствии известной артисткой, все хорошо знают. Ее отец - болгарский актер Савва Хашимов.

Александр женат на экс-солистке группы «ВИА Гра» Татьяне Найник. Фото: СОЦСЕТИ

Второй ребенок «Миледи», сын Александр, появился на свет в 1981 году. Коллеги гадали, кто его отец: Александр Кайдановский, Андрей Тарковский или Игорь Тальков? Романы со всеми этими знаменитостями приписывали Тереховой. Маргарита не признавалась и лишь через много лет открыла имя избранника, от которого решилась родить, - Сайфиддин Тураев, таджикский предприниматель и политик. С ним красавица Терехова познакомилась во время съемок картины «Кто поедет в Трускавец». Делегация, в которой была и Маргарита, приехала на трикотажную фабрику, где работал Сайфиддин. Связь актрисы и предпринимателя продлилась недолго: он был женат.

Сайфиддин Тураев.

Недавно один из телеканалов устроил Александру поездку на родину отца. Саша встретился с Сайфиддином, но по-настоящему душевного разговора не получилось. Тураев пытался построить политическую карьеру, на него было совершено два покушения. Сайфиддин умер в 2020 году, с Александром он не общался. Сейчас Саша работает режиссером, женат на бывшей солистке «ВИА Гры» Татьяне Найник и воспитывает дочь.

Агния Дитковските

Агния не называет отца своей второй дочери Ники. Предполагают, что это ее бывший бойфренд Амир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агния и Алексей Чадов были одной из самых красивых пар российского кино. В этом союзе родился сын Федор, но два знаменитых актера не смогли ужиться вместе и через год после рождения первенца разбежались.

Расставшись с Алексеем, Агния не изменила своим давним принципам и продолжила держать свою личную жизнь в секрете.

Ника. Фото: СОЦСЕТИ

В 2017-м появились слухи о том, что Дитковските родила второго ребенка. Кто отец? Эту тайну хранили весьма тщательно. Но потом мама Агнии актриса Татьяна Лютаева стала публиковать в соцсетях фото своей красавицы внучки. Смуглая кожа, удивительный разрез глаз - мало у кого остались сомнения, что отцом ребенка является Амир, молодой человек из Узбекистана, с которым актриса встречалась в 2016 - 2017-м. Пара несколько раз наведывалась на родину Амира, где было сделано немало красивых фото.

Амир. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Агния - многодетная мама, она воспитывает троих детей. Отцом третьего ребенка, по слухам, стал ресторатор Богдан Панченко.

Мария Порошина

Молва приписывает отцовство сына Порошиной ее партнеру по съемкам Ярославу Бойко. Фото: СОЦСЕТИ

Когда актриса родила пятого ребенка, на ее выписку приехали все близкие, кроме… отца малыша. Это сразу породило множество слухов, тем более что незадолго до этого актриса рассталась со своим мужем, актером Ильей Древновым. Его-то Порошина и вписала в свидетельство о рождении новорожденного Андрея.

Однако Древнов через суд доказал, что не он является отцом малыша. Кроме Древнова, молва называла отцом Андрея актера Ярослава Бойко, с которым Мария снималась в сериалах. Но и этот слух актриса опровергла в соцсети: «Жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), отношения не имеет». Молва записывала в отцы ребенка и наследника модного европейского дома, и российского сенатора. Но Мария не собирается раскрывать карты.

Светлана Иванова

Светлана Иванова родила дочерей от продюсера Джаника Файзиева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Светлана Иванова («Тест на беременность», «Вербное воскресенье», «Легенда № 17») не распространялась о том, кто отец ее двух дочерей - Полины и Миры. Но людская молва называла имя талантливого режиссера Джаника Файзиева. С ним Светлана познакомилась на съемках картины «Август. Восьмого» в 2011 году.

В 2019 году пара сыграла тайную свадьбу. По твердому убеждению влюбленных, счастье любит тишину.

Но однажды пара все-таки обозначила публично свои отношения. Пусть и в шуточной форме. В сериале «Следователь Тихонов», снятом в 2015-м, героиня Ивановой Лаврова отправляется в Казань. Ее коллега Тихонов в исполнении Михаила Ефремова предупреждает: мол, будь осторожна, в том городе действует безжалостный бандит Джаник Файзиев. Такой вот кинопривет.

Аделина Сотникова

Имя и пол малыша Аделина держит в секрете. Фото: СОЦСЕТИ

Фигуристка до последнего скрывала свою беременность. Она посещала светские мероприятия, тренировалась и участвовала в ледовых шоу, даже когда срок беременности был примерно пять месяцев.

Потом скрыть от всех живот помогали объемные вещи, которые сейчас в тренде. Поэтому, когда Сотникова опубликовала на своей странице в соцсетях трогательное фото миниатюрных ножек со словами: «30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», - для многих поклонников это было шоком.

Фигуристка до последнего скрывала свою беременность. Фото: СОЦСЕТИ

Как зовут ребенка, фигуристка говорить не спешит. А уж имя отца и вовсе табу. Известно лишь, что первенец спортсменки появился в ГКБ № 29, вес малыша 3100, рост - 50. На то, что рядом с Аделиной есть любящий мужчина, намекает пост все в тех же соцсетях во множественном числе: «Наше сокровище».

Елена Захарова

В 2011 году у Елены умерла годовалая дочь. Второго ребенка она тщательно оберегает. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Личную жизнь Елены Захаровой в 2011-м омрачила страшная трагедия. Первая дочь актрисы не прожила и года, умерев от острой вирусной инфекции. После смерти ребенка семья распалась.

На то, чтобы оправиться от удара судьбы, у Захаровой ушло несколько лет. Вновь стать матерью она решилась в 2017-м. На этот раз актриса тщательным образом оберегает своего ребенка от внимания СМИ и общественности. Долгое время был известен лишь пол ребенка. Имен дочери и ее отца Захарова не называла. Совсем недавно стало известно, что актриса назвала дочку Майей.

Юлия Пересильд

Отец дочерей Юлии Пересильд - режиссер Алексей Учитель. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Первая актриса-космонавт родила первенца 11 лет назад. Тогда появилась ее старшая дочь Анна. Через три года родилась Мария. Народ вокруг судачил о ее романе с режиссером Алексеем Учителем. Но сама актриса деликатно обходила эту щекотливую тему: Учитель женат на продюсере Кире Саксаганской. Развод с супругой в его планы явно не входил.

Но в 2017-м Юлия все же обнародовала имя отца своих детей. Учитель подтвердил отцовство.

Алексей Учитель.

После этого будто плотину прорвало: Юля стала публиковать в соцсетях фото дочек и выходить в свет с любимым мужчиной - актером Михаилом Тройником.

Ева Польна

Возможно, никто бы еще долго не узнал имя отца дочери Евы, если бы не телешоу. Денис Клявер участвовал в телепередаче «Пусть говорят» и выдал их с Евой тайну… Конечно, Польна посчитала это предательством. Ведь у них с Денисом был договор: никогда не рассказывать о личной жизни. Тем более что во время их романа Клявер был женат на танцовщице Юлии и воспитывал с ней сына.

Певица Ева Польна и ее дочь Эвелин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Эвелин певица родила в 2005 м и восемь лет никому не говорила, кто ее папа. Сейчас Ева, Денис и Эвелин проводят вместе немало времени.

Светлана Лобода

Первым мужем бывшей «виагры» был танцор Андрей Царь. От него в 2011 м она родила дочь Евангелину. Но с ним Света рассталась в 2014-м. А вот кто стал отцом второй дочери, Тильды, появившейся на свет в 2018-м в одной из клиник Лос-Анджелеса? Светлана не только хранит эту информацию в тайне, но еще и много лет пыталась запутать любопытных.

Тилль Линдеманн.

Лобода продолжительное время подогревала слухи о своем романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Даже имя дочке она дала «намекающее». Тильда - дочь Тилля? Однако позже выяснилось, что роман был грамотной пиар-акцией и близких отношений между Тиллем и Светланой не существовало.