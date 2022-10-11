Геннадий Онищенко: К Новому году в России закончится шампанское? Но будет же компот, соки, морсы! А самогонку не советую

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, пришла беда, откуда не ждали. У торговых сетей заканчиваются запасы импортного алкоголя, к Новому году может возникнуть дефицит. И вообще, может так случиться, что праздник мы с вами, Геннадий Григорьевич, будет встречать без импортного алкоголя. Его запасы катастрофически сократились, а к декабрю некоторые напитки будут, вообще могут быть в дефиците.

- Ну, во-первых, все в мире относительно.

Если для вас это катастрофическая ситуация, то для меня - радостная весть…

- Что ж, компотик, что ли, пить?

- …что количество этого зелья, как правило, фальсифицированного, произведенного по двойным стандартам, псевдофранцузского коньяка, псевдошампанского сократилось.

Если бы оно обнулилось, было бы вообще хорошо.

Другое дело, что инерция нашей психологии такова, что нас приучили к тому, что, если ты на праздник что-то там не употребил, то это - и не праздник.

Поэтому, я думаю, что еще время есть, и наши почитатели языческого бога Бахуса привыкнут к этой мысли и настроят себя на безалкогольную встречу Нового года.

- Да вы что?

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, за летние месяцы запасы европейского шампанского на полках сократились (ужас!) на 95%, импорт вымер полностью. Представляете? А вот импорт виски упал на 70%, французского коньяка – на 60. Как жить, Геннадий Григорьевич?

- Да, уж…

Но это - из серии не научной фантастики, к сожалению, пока (надеюсь, и такое будет у нас когда-то)…

А, что касается производства отечественного алкоголя (я уж не говорю о тяжелых напитках, тех, что имеют белый цвет и те же градусы)… Да и так называемого коньяка… У нас этого добра, к сожалению, достаточно.

И тот, кто очень хочет и ищет, тот себе найдет это все.

Ну, а вина у нас сейчас неплохие, шампанское у нас тоже делают – и «Абрау-Дюрсо», и другие наши производители виноградных вин.

Поэтому, «катастрофы» никакой не вижу.

Я просто могу с надеждой предвосхитить, что в результате вот этого очень желательного дефицита - после декады праздников, которая у нас в начале 2023-го, увы, опять нам грозит - показатели вредного воздействия на здоровье будут более благоприятные и оптимистичные, чем были даже в прошлом году.

- Что я имею в виду?

- Да!

- Это и отравление алкоголем, и смертельные исходы, и ДТП, и всякого рода катастрофы - автомобильные, и пожары, связанные с употреблением спиртного, неадекватным поведением наших граждан.

Так что, - то, что мы меньше выпьем, - это позитив.

То, что наши люди больше времени проведут на воздухе, за городом, в кругу семьи в трезвом веселье – это тоже позитив.

Поэтому давайте не будем с вами кручиниться.

- Товарищ академик, извините, пока вы точку не поставили в этом очень важном стратегическом интервью, скажите, вы можете гарантировать, что нам не придется бухать самогонку на Новый год?

- Ну, во-первых, мы, если что-то и делаем, то - употребляем спиртные напитки.

А вот тот вульгаризм, который вы произнесли, он, по-моему, несвойственен нашему населению, мы таким языком не разговариваем, Александр!

- Извините.

- Да, это вы откуда-то привнесли - в наше здоровое общение - какие-то малознакомые словосочетания.

- Это из бурной юности. Но вы же меня поняли.

- Ну, видимо, вас в комсомоле этому учили.

Но сейчас растет поколение, которое уже не знает даже и название этой организации. Я думаю, что это хорошо, и ничего в этом страшного нет.

- Вы имеете в виду - самогоноварение или комсомол?

- Не самогоноварение, а исключение избыточного потребления алкоголя.

Так что, Александр, готовьтесь к радостной встрече Нового года.

- На трезвую голову. На трезвянку.

- На здоровый образ жизни.

- То есть компот, морсики, соки?

- Да, именно это. Капустку квашенну.

- Я рассол обычно наутро пил раньше.

- Придется воздержаться. Придется вместо (водочки) - рассол. Тоже неплохо. Так что не расстраивайтесь и не кручиньтесь. И не сейте панику.

- Хорошо. Спасибо, что успокоили, товарищ академик.

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