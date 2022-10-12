Главный кот Великобритании защитил резиденцию премьер-министра от нападения

Кот Ларри занимает свой пост на Даунинг-стрит в течение последних десяти лет
Фото: REUTERS
В соцсетях появилось видео, на котором живущий в резиденции британских премьеров кот Ларри прогоняет с охраняемой территории дикого лиса.
Несмотря на то, что рыжий хищник явно превосходит кота в размерах, Ларри, не задумываясь, нападает на непрошенного гостя.
После атаки со стороны кота лис пытается вернуться, но Ларри не дремлет и не оставляет ему ни единого шанса.
Видеоролик, появившийся в соцсетях, очень быстро приобрел популярность и собрал массу комментариев. Часть из которых, к слову, далеко не в пользу британского правительства и его главы Лиз Трасс.
– Жаль, что это была не Лиз Трасс.
– Хоть кто-то в резиденции премьера выполняет свою работу.
– Единственное разумное существо в доме номер 10 по Даунинг-стрит.
Так или примерно так отреагировало большое количество пользователей Twitter под видео со схваткой кота и лиса.
Впрочем, были и те, кто пожалели лесного бродягу.
– Толстый домашний кот нападает на тощего иммигранта – ничего удивительного.
– Надеюсь, кто-нибудь потом покормил этого лиса.
Кот Ларри занимает свой пост на Даунинг-стрит в течение последних десяти лет и носит гордое звание главного мышелова резиденции правительства. За время своей «работы» кот пережил уже трех премьеров, Лиз Трасс – четвертая и, как надеются британцы, не последняя.