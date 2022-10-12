Швейцарию обвинили в дискриминации мужчин

Теперь властям страны придется пересмотреть пенсионное законодательство Фото: EAST NEWS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что власти Швейцарии ущемляют права мужчин в плане пенсионного обеспечения. Иск в ЕСПЧ подал швейцарский вдовец, оставшийся без пенсии.

Согласно законам Швейцарии, женщины в стране, лишившиеся мужей, могут претендовать на пенсию, которая выплачивается им до конца жизни. В то же время мужчинам, лишившимся свои половин, пенсионное обеспечение положено только до тех пор, пока их детям не исполнится 18 лет.

Иск в ЕСПЧ подал Макс Биллер, потерявший жену много лет назад. Пока супруга была жива, мужчина, которому в то время был 41 год, уволился с работы и взял на себя заботы по ведению домашнего хозяйства и уходу за двумя малолетними детьми.

После смерти жены Биллеру была назначена государственная пенсия, но как только младшему из детей исполнилось 18 лет, выплаты прекратились. Об этом пишет издание SWI.

– Если бы господин Биллер был женщиной, выплаты продолжались бы всю его жизнь, – рассказал адвокат, готовивший обращение в ЕСПЧ от имени швейцарца.

Рассмотрев жалобу, суд пришел к выводу, что правительство Швейцарии дискриминирует мужчин. Теперь властям страны придется не только пересмотреть пенсионное законодательство, но и выплатить всем вдовцам пособия, которых они были лишены.