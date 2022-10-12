Американцы не готовы умирать за украинских националистов

Зеленский водит США и Запад за нос, подталкивая мир к ядерной войне Фото: REUTERS

Президент Украины – отъявленный националист, преследующий свои интересы, которые никоим образом не сочетаются с образом либерала, который ему пытаются создать в США. Статью с таким посылом опубликовали в The American Conservative.

«Зеленский водит США и Запад за нос, подталкивая мир к ядерной войне. Запад сходит по Украине с ума. А ведь Зеленский не либерал, а отъявленный националист, связавший себя с бандеровцами и неонацистами», – утверждает автор статьи Род Дреер.

По его мнению, либерализмом в действиях президента Незалежной даже не пахнет. В качестве доказательства своей правоты Дреер приводит убедительные факты. Вот только некоторые из них:

- Зеленский запретил более десяти политических партий;

- на Украине приняты законы, ограничивающие обучение на русском языке;

- запрещены многие СМИ;

- президент Украины, несмотря на свои антикоррупционные заявления, скрыл целое состояние на заграничных банковских счетах;

- он же поддержал деятельность неонацистского батальона «Азов»* а также поклонников Степана Бандеры, украинского националиста времен Второй мировой войны, фашиста, антисемита и пособника нацистов.

– Где здесь либерализм? – спрашивает Дреер.

Единственно, что хоть как-то приближает Зеленского к либералам – обещание легализовать на Украине однополые браки. Однако и тут, по утверждению Дреера, скрыт подвох, поскольку согласно опросам, проведенным еще в 2013 году до начала фатальных событий в стране, 79% украинцев однозначно высказались против подобной идеи.

– Их число не могло сильно измениться за прошедшее время, – уверен автор статьи.

По мнению Дреера, американцам стоит подумать о себе и остановить политиков «пускающих слюни на Зеленского и Украину» – подвергать себя и весь мир опасности ради поддержки далекой и малоинтересной в стратегическом отношении страны лишь для того, чтобы насолить России – непозволительная глупость.

После публикации статьи на сайте издания там стали появляться отзывы читателей. Вот выдержки из некоторых.

– Украинцы – националисты. Они не либералы. Они варварская нация. Каким бы «либерализмом» они ни обладали, он исходит из их варварства.

– Все это можно было решить еще в апреле, когда Байден и Джонсон прекратили переговоры. Эти люди невыносимо глупы, потому что никогда не усваивают уроков.

– Евромайдан вряд ли был либеральным в классическом понимании. Это была революция ради свержения правительства. Они изгнали правительство с помощью оружия и беспорядков.

– Неряшливая сумасшедшая неоконсерватор Виктория Нуланд (зам. госсекретаря США – Ред.) выбирает президентом Украины комика-пансексуала Зеленского, а несколько коротких лет спустя... люди всерьез обсуждают обмен ядерными ударами.

* - организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена