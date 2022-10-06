Няни фонда “Дорога жизни” позаботились о почти 2 тысячах брошенных малышей за 5 лет

Няня Лена отмыла малыша и очень полюбила его

25 августа 2022 года программа фонда «Дорога жизни» «Брошенные дети в больнице» отметила свое пятилетие. За это время няни фонда смогли позаботиться о 1 805 малышах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это те дети, которых московские органы опеки и полиция ежедневно находят в асоциальных семьях, на улицах и вокзалах детей. Обычно таких «найденышей» доставляют в больницы, оформляют и «закрывают» в отдельные палаты и боксы. Дети могут часами плакать или впадать в ступор – их психологическое состояние никого не интересует. Врачи и медсестры занимаются физическим здоровьем – берут анализы, дают лекарства, ставят уколы. А дети переживают тяжелый стресс – одиночество и утрату привычной среды обитания. Няни фонда “Дорога жизни” заботятся также о том, чтобы ребенок не оставался один на один со своими горем, болью и одиночеством.

За пять лет работы штат нянь, работающих с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, увеличился в несколько раз. Посты круглосуточных патронажных сиделок работают в четырех больницах Москвы: в ДГКБ №9 им. Сперанского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской детской больнице и Филатовской детской больнице.

Пример работы нянь фонда “Дорога жизни” - история маленького Али, которая началась в пятницу, 13-го. В августе 2021 года прохожие заметили на детской площадке в одном из дворов Москвы мусорный пакет. Он шевелился. Оказалось, в черном мешке лежал новорожденный малыш. Его засунули туда сразу после родов и выбросили.

Полиция по камерам установила личность женщины, которая выносила пакет с ребенком на площадку. Это была мама малыша. Полиция начала искать родственников ребенка в надежде, что мальчик окажется кому-нибудь нужен и его не придется отдавать в детский дом. Пока шли поиски, новорожденного младенца отвезли в одну из московских детских больниц. А фонд «Дорога жизни» выделил мальчику няню, занятую в программе фонда "Брошенные дети в больнице".

По программе «Брошенные дети в больнице» няни фонда принимают детей в одну из самых трудных минут их жизни – в момент наступления сиротства. Изменение судьбы, утрата близких, полное одиночество, неизвестность – это то, с чем помогают справиться больничные няни. Они не только ухаживают за ребенком, удовлетворяя его базовые потребности, но и создают стабильную, комфортную атмосферу для каждого подопечного. Благодаря работе больничных нянь дети продолжают расти и развиваться, избегая тяжелой психологической и физической депривации, а иногда и смерти.

Няня Лена отмыла малыша и очень полюбила его. Она баюкала его, пела ему, кормила, тетешкала, зацеловывала пяточки и пальчики. Когда в фонд сообщили, что у мальчика нашлись родственники, которые готовы забрать мальчика, плакали все – и няни, и координатор. Оказалось, что полиции удалось выйти на отца ребенка – гражданина Узбекистана. Он не знал о существовании сына, а узнав сразу же купил билеты в Москву. Он и его семья очень хотели забрать малыша домой.

Готовиться к выписке «безымянного мальчика» стали заранее. Координатор фонда «Дорога жизни» Мария Саморукова обратилась к волонтеру Юле и попросила её помочь с закупкой одежды. Ведь у подопечного фонда не было даже своей распашонки или носочков. Юлия купила костюм для выписки и шапочку.

Эта история закончилась счастливо. 7 октября папа малыша прилетел в Москву и забрал сына, которого назвал Али. Теперь вся семья счастлива, а малыш живет с близкими, которым нужен и которыми любим. Как был нужен и любим няней Леной, которая заботилась о нем в самые трудные минуты жизни.

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