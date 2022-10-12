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12 октября 2022 6:35

Ох, не та молодежь пошла, совсем не та!

Наш спецкор Николай Варсегов столкнулся на Вятке с молодыми людьми новой формации
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Братья Шаляпины. Максим слева

Братья Шаляпины. Максим слева

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В добрые и духовные советские времена отец мой ходил на работу пригородной дорогой 3 километра из деревни в город Киров. Возвращался затемно и всегда имел при себе дубинку навроде биты, чтобы отбиваться от пьяных молодежных компаний при словах: «Эй, мужик, дай закурить». Ныне на той дороге, да и на всяких прочих, увидеть пьяную молодую компанию как-то уже немыслимо. Если пьяные в городе изредка и встречаются, так это 40+.

Почему молодежь перестала шляться по улицам и задирать прохожих, как это было совсем недавно? Более того, она подалась работать. Удивительно много совсем молодых людей вкалывают на стройках, на ремонте дорог. Даже в столовых города парни 16+ убирают и моют посуду.

Так выглядит забор из евроштакетника

Так выглядит забор из евроштакетника

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На окраине Кирова в селе Красное увидел я интересное предприятие под названием «НовоШтакет», где продается евроштакетник и разные металлические конструкции для загородного жилья и сада. Тут же работают два юноши, у которых в пивном ларьке наверняка потребуют паспорта. Спрашиваю у них, где найти директора?

- Я директор, - отвечает один. - А это мой заместитель, - показывает на напарника.

Вот те на! «Однажды в суровую зимнюю пору я из лесу вышел...».

Директор назвался Максимом Шаляпиным и охотно ответил мне на вопросы. Максиму, если верить на слово, 26 лет. А заместителю и брату Данилу Шаляпину 20. Два года назад братья купили предприятие со станками по производству евроштакетника и взялись за дело. На вопросы: сколько это им стоило и откуда деньги? - отвечают уклончиво, что недешево стоило. А деньгами помогли родственники.

Директор Максим Шаляпин показывает новинки производства

Директор Максим Шаляпин показывает новинки производства

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По ценам в инете можно предположить, что покупка обошлась братьям в миллион или чуть выше. Но парни явно не просчитались, понимая, что евроштакетник все больше востребован в загородном строительстве. А судя по расширению их производства, вложения хорошо окупились. Теперь «НовоШтакет» кроме штакетника делает и металлическую окантовку для грядок, и дымоходы, и разные на заказ конструкции. Скоро поставят линию по производству профнастила. Все станки отечественные и металл российский, его везут из Москвы и Нижнего. Посему санкции братьев не страшат.

Такое огородное новшество - окантовка для грядок, показалась мне модным излишеством. Но как потом просветил меня известный вятский агроном, садовод Алексей Чикилев, она очень даже полезна дачникам. Окантовка держит влагу аккурат в том количестве, какое необходимо для растений. В прохладную пору на окантовку легко натянуть спанбонд.

Вятский садовод Алексей Чикилев показывает, как легко грядка с окантовкой накрывается спанбондом

Вятский садовод Алексей Чикилев показывает, как легко грядка с окантовкой накрывается спанбондом

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Цена на металл, рассказывают ребята, стала резко расти с началом пандемии, когда приостановились металлургические заводы. В последние месяцы цена упала, и сейчас она чуть-чуть выше допандемийной.

Это окантовка для грядок и клумб. Чудят дачники

Это окантовка для грядок и клумб. Чудят дачники

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересно, что на всем производстве, включая станки, работают всего три человека. Это братья Шаляпины и скромная девушка Татьяна, которая постеснялась сфотографироваться.

Так выглядит сооружение из профнастила. Люди стали шикарно жить, выбрасывают чуть вешедшее из моды

Так выглядит сооружение из профнастила. Люди стали шикарно жить, выбрасывают чуть вешедшее из моды

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересно также, что очень многими частными строительными, как и прочими компаниями в Кировской области руководят в основном молодые люди возрастом от 30-ти, а то и ниже. Вот, говорят, поменялись ориентиры от духовных на материальные. Говорят это очень плохо. А по мне так вопрос этот очень спорный. Когда приезжаю в Киров, брожу вечерами по пригородам, по деревенским тропам, не страшась нарваться на дурную компанию. То же и молодые трезвые люди парами и в одиночку гуляют запросто вечерами по лесопаркам.

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