Ох, не та молодежь пошла, совсем не та!

Братья Шаляпины. Максим слева Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В добрые и духовные советские времена отец мой ходил на работу пригородной дорогой 3 километра из деревни в город Киров. Возвращался затемно и всегда имел при себе дубинку навроде биты, чтобы отбиваться от пьяных молодежных компаний при словах: «Эй, мужик, дай закурить». Ныне на той дороге, да и на всяких прочих, увидеть пьяную молодую компанию как-то уже немыслимо. Если пьяные в городе изредка и встречаются, так это 40+.

Почему молодежь перестала шляться по улицам и задирать прохожих, как это было совсем недавно? Более того, она подалась работать. Удивительно много совсем молодых людей вкалывают на стройках, на ремонте дорог. Даже в столовых города парни 16+ убирают и моют посуду.

Так выглядит забор из евроштакетника Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На окраине Кирова в селе Красное увидел я интересное предприятие под названием «НовоШтакет», где продается евроштакетник и разные металлические конструкции для загородного жилья и сада. Тут же работают два юноши, у которых в пивном ларьке наверняка потребуют паспорта. Спрашиваю у них, где найти директора?

- Я директор, - отвечает один. - А это мой заместитель, - показывает на напарника.

Вот те на! «Однажды в суровую зимнюю пору я из лесу вышел...».

Директор назвался Максимом Шаляпиным и охотно ответил мне на вопросы. Максиму, если верить на слово, 26 лет. А заместителю и брату Данилу Шаляпину 20. Два года назад братья купили предприятие со станками по производству евроштакетника и взялись за дело. На вопросы: сколько это им стоило и откуда деньги? - отвечают уклончиво, что недешево стоило. А деньгами помогли родственники.

Директор Максим Шаляпин показывает новинки производства Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По ценам в инете можно предположить, что покупка обошлась братьям в миллион или чуть выше. Но парни явно не просчитались, понимая, что евроштакетник все больше востребован в загородном строительстве. А судя по расширению их производства, вложения хорошо окупились. Теперь «НовоШтакет» кроме штакетника делает и металлическую окантовку для грядок, и дымоходы, и разные на заказ конструкции. Скоро поставят линию по производству профнастила. Все станки отечественные и металл российский, его везут из Москвы и Нижнего. Посему санкции братьев не страшат.

Такое огородное новшество - окантовка для грядок, показалась мне модным излишеством. Но как потом просветил меня известный вятский агроном, садовод Алексей Чикилев, она очень даже полезна дачникам. Окантовка держит влагу аккурат в том количестве, какое необходимо для растений. В прохладную пору на окантовку легко натянуть спанбонд.

Вятский садовод Алексей Чикилев показывает, как легко грядка с окантовкой накрывается спанбондом Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Цена на металл, рассказывают ребята, стала резко расти с началом пандемии, когда приостановились металлургические заводы. В последние месяцы цена упала, и сейчас она чуть-чуть выше допандемийной.

Это окантовка для грядок и клумб. Чудят дачники Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересно, что на всем производстве, включая станки, работают всего три человека. Это братья Шаляпины и скромная девушка Татьяна, которая постеснялась сфотографироваться.

Так выглядит сооружение из профнастила. Люди стали шикарно жить, выбрасывают чуть вешедшее из моды Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересно также, что очень многими частными строительными, как и прочими компаниями в Кировской области руководят в основном молодые люди возрастом от 30-ти, а то и ниже. Вот, говорят, поменялись ориентиры от духовных на материальные. Говорят это очень плохо. А по мне так вопрос этот очень спорный. Когда приезжаю в Киров, брожу вечерами по пригородам, по деревенским тропам, не страшась нарваться на дурную компанию. То же и молодые трезвые люди парами и в одиночку гуляют запросто вечерами по лесопаркам.