Хотите стать лауреатом премии Правительства Москвы по экологии? У вас есть шанс

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Если у вас есть идеи и проекты по теме защиты нашей природы, то этот конкурс для вас. Его основная задача – стимулирование и поддержка со стороны государства позитивных общественных инициатив в области экологии и климата, развитие и укрепление экологических ценностей среди жителей столицы.

Согласитесь, подобные награды придают весомое значение проектам-лауреатам. Именно поэтому число соискателей с каждым годом растет и работы на суд жюри представляются серьезные.

Прием заявок ведется по двум направлениям.

Первое. В области охраны окружающей среды. Это популяризация экологического образования и просвещения, укрепление в обществе экологических ценностей для стимулирования деятельности людей в области охраны окружающей среды Москвы. Конкурс проводится ежегодно с 2003 года и включает 4 номинации:

- Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий.

- Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект.

- Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы.

- Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.

Второе. За лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы. Этот конкурс проводится с 2011 года. Заявку на участие в нем можно подать и от учебного заведения, и от проектной организации.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Критерии отбора следующие:

- наличие инновационных подходов,

- актуальность и новизна,

- социальный эффект, полученный от реализации проекта,

- вклад в охрану окружающей среды,

- общий объем финансовых средств, затраченных на выполнение и реализацию,

- энергетическая и экологическая эффективность (только для номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологии›»),

- привлечение к участию в подготовке и реализации проекта специалистов в сфере охраны окружающей среды, не достигших возраста 35 лет.

Конкурс проходит в шесть этапов:

- Сбор заявок.

- Онлайн-голосование жюри.

- Формирование шорт-листа.

- Защита проектов в области охраны окружающей среды.

- Защита проектов в области благоустройства.

- Церемония награждения победителей.

В состав жюри входят ведущие эксперты в области архитектуры, экологии и благоустройства. За все годы конкурса ими было рассмотрено более 1000 интересных и перспективных экологических проектов.

Участниками могут стать представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических организаций, локальных активистов НКО и городских сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений и проектных организаций.

Фото: Shutterstock

ВНИМАНИЕ!

Прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на участие можно здесь.

ПРИЗЫ

Для проектов в области охраны окружающей среды в каждой из 4 номинаций предусмотрено по 2 премии:

1-е место – 200 тыс. рублей;

2-е место – 100 тыс. рублей.

А еще бронзовая статуэтка с символом конкурса, нагрудный знак и удостоверение, подписанное Мэром Москвы.

Для представителей проектных организаций и образовательных учреждений предусмотрено 6 премий:

- 3 премии по 100 тыс. рублей – для проектных организаций;

- 3 премии по 70 тыс. рублей – для представителей образовательных учреждений (преподавателей, студентов).

Лауреаты конкурса получат дипломы победителей, всем участникам гарантированы памятные сертификаты участия.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

«ЛИСЬЯ НОРА»

Солнечная электростанция (СЭС) на загородном комплексе «Лисья нора» в подмосковном Игнатово – самая крупная солнечная электростанция в регионе. Технология ее работы позволяет сокращать вредные выбросы на 105 тонн ежегодно. А еще сетевая СЭС примерно на 100 тонн в год меньше (это эквивалентно посадке 5000 деревьев в год) выбрасывает в атмосферу количество углекислого газа (CO2).

Станция распределена по территории комплекса и оборудована высокоэффективными монокристаллическими панелями, двумя трехфазными инверторами на 60 кВт и системой крепления на винтовых сваях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«БУКВОДОМ» В СОКОЛЬНИКАХ

Это культурно-образовательное пространство с библиотекой, коворкингом и кафе. Здесь можно читать книги, участвовать в мероприятиях «Букводома», арендовать место в коворкинге на день-неделю-месяц, провести свое событие – лекцию, семинар, мастер-класс, посидеть с чашкой чая или кофе, или другим напитком. Организаторы «Букводома» за экологичный образ жизни. О трендах экологии в киноиндустрии, издательском деле можно почитать в блоге на сайте: bookvodom.moscow.

#НЕМУЗЕЙМУСОРА

Это всероссийский экокультурный проект, миссия которого в создании инфраструктуры образовательных, технических и культурных возможностей для реализации потребностей человека жить осознанно и экологично.

Зачем это нужно? Да хотя бы потому, что дальше так жить нельзя. Вот смотрите: 400–500 килограммов мусора в среднем производит каждый из нас. При этом только 5–7% мусора перерабатывается, остальное отправляется на полигоны. А ведь более половины коммунальных отходов можно начать перерабатывать уже сегодня.

Проект дает возможность каждому сдать вторсырье на переработку, помогает разобраться в маркировках и правилах сортировки, предоставляет полный гайд по сортировке вторсырья на экскурсиях, проводит экоуроки в школах и детсадах.

Для бизнеса тоже есть поле деятельности. Проект помогает предпринимателям повысить экологическую ответственность и лояльность клиентов, внедряет раздельный сбор отходов, сопровождает зеленую политику компании, развивает корпоративное волонтерство и формирует экопартнерство.

Фото: Иван МАКЕЕВ

MY CUP, PLEASE

В это трудно поверить, но даже «бумажные» одноразовые стаканчики нельзя назвать экологически дружественной альтернативой многоразовой посуде. Так как большинство из них покрыты пластиковой пленкой. Отдельно пленка и бумага являются популярными перерабатываемыми материалами, однако, чтобы было легко переработать, их нужно отделить друг от друга. На практике это сделать крайне сложно. В России всего несколько точек, принимающих загрязненные «бумажные» стаканчики и разделяющие их на бумагу и пластик. Пока это происходит в рамках эксперимента и доля таких переработанных стаканов ничтожно мала. На процесс переработки все равно тратятся ресурсы (вода, энергия), качество вторсырья ухудшается с каждым разом, вновь такие стаканчики из него не сделать, значит, для производства новых в любом случае используются первичные ресурсы. А огромный их поток все равно гарантированно засоряет окружающую среду. Необходимо сокращать этот поток в самом его начале!

Философия использования одноразовых вещей и модель «купил – использовал 1 минуту – выбросил» – чрезмерно расходует земные ресурсы и загрязняет окружающую среду. Многоразовая тара – это экологично, ее использование безопасно для нашего здоровья.

Данный проект – объединение людей, неравнодушных к проблеме перепотребления и чрезмерного использования одноразовых вещей, на производство которых бездарно тратятся природные ресурсы и из-за которых растут свалки. Сейчас в России около 100 неравнодушных и активных кураторов в более чем 40 городах формируют культуру отказа от одноразового, а в почти 2000 заведений страны нальют напиток навынос в кружку гостя вместо одноразового стаканчика и даже поощрят за это!

На сайте проекта mycupplease.ru есть карта с указанием мест, где гарантированно нальют напиток с собой в вашу кружку и даже поощрят сознательный отказ от одноразовой тары скидкой или бонусом.