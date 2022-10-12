Называется аромат элегантно - «Сожженные волосы». Маск описывает его то как «эссенцию отвратительного желания» Фото: REUTERS

Предприниматель-миллиардер Илон Маск, самый богатый человек на Земле, решил расширить сферу деятельности: объявил, что выпускает на рынок духи. Заказать их на сайте можно прямо сейчас, стоимость флакона составит 100 долларов (это с учетом пересылки по США - доставка в другие страны оплачивается отдельно). Правда, привезут флакон не раньше первого квартала 2023 года.

Называется аромат элегантно - «Сожженные волосы». Маск описывает его то как «эссенцию отвратительного желания», то как «самый прекрасный аромат на Земле». На сайте сообщается: «Это все равно, что наклониться над свечой, стоящей на обеденном столе, только напрягаться не придется!» И, кажется, уже придуман рекламный слоган: «Выделись в толпе! Пусть тебя заметят, пока ты идешь по аэропорту!»

Илон Маск выпустит духи под названием «Сожженные волосы»

Чем, собственно, будет пахнуть жидкость в темно-красном флаконе, какие именно парфюмерные ноты «услышат» покупатели, пока не сообщается. Но Маск пишет, что это «омнигендерный» продукт (то есть подходящий и мужчинам, и женщинам, и, видимо, транссексуалам).

Все это, конечно, выглядит как розыгрыш. Но в мире современной нишевой парфюмерии названиями типа «Сожженные волосы» никого уже особо не потрясешь. Маск склонен к экстравагантным поступкам (за что его и любят те, кто любит): несколько лет назад он выпустил в продажу огнеметы, выплевывающие струю пламени на расстояние примерно в метр. Но ведь реально выпустил, а не только устроил рекламную кампанию в интернете. Из-за этих огнеметов стоимостью в 500 долларов у покупателей возникало множество проблем - кого-то обвиняли в хранении оружия, кому-то выписывали штрафы, кого-то даже сажали в тюрьму. Но Маск, судя по всему, был страшно доволен, и опубликовал в соцсетях официальное заявление: «Слухи о том, что я собираюсь устроить зомби-апокалипсис, чтобы повысить продажи огнеметов, не соответствуют действительности».