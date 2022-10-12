«Мобилизованным помогают все, вопросы решаются в диалоге»

Александр Бурков, губернатор Омской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава региона ответил на главные вопросы о самых важных процессах, которые идут в регионе сегодня и во многом определят облик его «завтра».

- Как в регионе организована мобилизация?

- Идет в соответствии с планом. Решаем поставленную задачу. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что сбои, ошибки и нарушения есть, как и в целом по стране. Многие граждане не уведомляли об изменении своего семейного положения и состояния здоровья, поэтому военкоматы призывали всех чохом, что называется. В Омской области призвали отца-одиночку, воспитывающего дочку 14-ти лет. Конечно, вопрос решили: отозвали и возвратили к ребенку. Есть случай, когда призвали студента. Здесь ошибки военкомата не было: молодой человек отслужил в армии после школы, поступил в медицинскую академию, но в военкомате не было данных о том, что в сентябре его зачислили в вуз. Разобрались, вернули. Нельзя сказать, что нарушений очень много...

- Что делаете, чтобы их стало еще меньше?

Создали региональный консультационный центр, куда люди могут прийти либо позвонить по номеру 122 — и получить ответы на свои вопросы. Сначала они касались, в основном, трудоустройства. На первом этапе мобилизации людей увольняли, хотя по законодательству трудовые контракты у мобилизованных должны сохраняться. Сейчас в центр можно обратиться с вопросами об опекунстве или, к примеру, если нужно пройти медицинское обследование. Несколько человек его прямо сейчас и проходят. Это те граждане, кто заявил о своем диагнозе, уже будучи в воинской части.

Горячая сейчас пора, давайте говорить честно: мобилизации в России не было с 1941 года. И пусть сейчас мобилизуется всего 300 тысяч человек — 1% мобрезерва — мероприятие в любом случае масштабное и сложное.

- Удалось наладить межведомственное взаимодействие в рамках процесса мобилизации? Обмен информацией пошел?

- Он идет в режиме реального времени. Если в консультационный центр поступает обращение о мобилизации человека с серьезным диагнозом, мы просим предоставить документы — и сразу проверяем его в базах системы здравоохранения. Если факт подтверждается — центр тут же передает эти сведения в военкомат, который принимает решение об отзыве человека из воинской части. По аналогичному алгоритму действуем и в других случаях — когда гражданин не подлежит мобилизации по семейным или прочим личным обстоятельствам.

- Известно, что под Омском размещают мобилизованных из нескольких сибирских регионов. В каких условиях живут люди?

- Условия разные. Воинские части, которые принимают мобилизованных из других регионов, получают из мобрезервов койки, палатки, одеяла, подушки. Минобороны и правительство Омской области делают все возможное, чтобы эти условия были нормальными. В первую очередь, людей заселяли в казармы, где есть условия: душевые, туалеты, тепло, вода, свет. Понимали, что мест в них недостаточно, поэтому оперативно построили палаточный городок на несколько тысяч мест, с печным отоплением, провели туда свет, зимний водопровод — у нас уже минусовая температура в ночное время. Развернули полевые кухни, туалеты, банно-прачечные комплексы.

Случается, что ребята приезжают — и не могут сразу пройти в пункт проживания личного состава, потому что воинская часть должна оформить документы на каждого человека. А когда это тысяча или несколько тысяч человек, процесс может затянуться. Кто-то вынужден находиться за территорией воинской части. Мы обеспечиваем их питанием, чаем, водой. Я хочу поблагодарить всех, кто откликается на призыв и тоже помогает. В первую очередь, бизнес. И в Омске, и в муниципальных районах предприниматели безвозмездно передают порционное горячее питание, транспорт для его подвоза или дрова для палаточного лагеря. Волонтеры активно помогают. А вообще, вокруг мобилизации циркулирует немало фейков: не одеты, дескать, люди, не обуты… Я и в палаточном городке был не раз, и по всем казармам во всех воинских частях на территории Омской области езжу регулярно и сам все вижу. Сразу могу сказать: да, кому-то не хватает обуви, потому что у него 46-й размер. Но через несколько дней привозят с других складов и всех одевают и обувают. С оружием и боеприпасами тоже все в порядке, сбоев нет. Не переживайте на этот счет.

Военное руководство тоже идет навстречу личному составу. Ситуации у мобилизованных разные. Кто-то говорит: я фермер, на мне все хозяйство, все кредиты. Дайте мне день, чтобы я мог выдать доверенности, переложить гарантии по кредиту. Хотя бы бункеры в комбайнах очистить — уборочная же идет. Командиры отпускают ребят. В каждой части создан консультационный пункт. Все вопросы решаются в диалоге.

- Какое настроение у мобилизованных?

- В первые дни волновались, конечно. Люди оставили дома семьи, хозяйство, бизнес. Но день-два проходит, смотришь: а ребята осваиваются. Они понимают, куда и зачем они идут. Осознают, что от них, от их работы, слаженного взаимодействия подразделений будет зависеть и успех боевой операции, и сохранение личного состава.

- Добровольцы есть?

- Добровольцы есть с февраля. Мы сформировали несколько именных подразделений, люди на фронте. Если вы имеете в виду тех, кто решил отправить в зону СВО добровольцем сейчас, после объявления о частичной мобилизации, то таковых уже более 50 человек.

- Какими выплатами от региона будут обеспечены мобилизованные?

- Несмотря на дефицитный бюджет мы приняли решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому мобилизированному из Омской области. Для их получения не потребуется писать заявления или приносить дополнительные документы — деньги перечислим на карточки, которые парни получили в воинских частях. Кроме этого, во всех районах под руководством глав работают центры социальной поддержки семей мобилизованных. В них родственники ребят могут обращаться по любым вопросам: если требуется помочь с трудоустройством, перевести ребёнка в другой сад или школу, привезти дров и другое. Региональный кабмин разрабатывает пакет мер социальной поддержки для семей тех, кто уходит на фронт. Мы должны обеспечить нашим мужикам надёжный тыл, чтобы их родные ни в чём не нуждались.

- Текущая ситуация не повлияла на инвесторов? Они не отказываются от своих планов?

- Скорее наоборот — планы только расширяются. Компания «Газпромнефть» реализует свой масштабный, государственного значения проект в рамках импортозамещения — строительство завода по производству катализаторов для нефтехимии. Долгие годы страна «сидела» на импортных катализаторах, и это время очень скоро закончится — завод будет запущен уже в этом году. Также у «Газпромнефти» есть планы по более глубокой переработке нефтехимических продуктов. Соответствующие производства могут появится в нашем регионе.

В логистической отрасли есть значительный потенциал роста и развития. Раньше у нас не было даже своих центров распределения продуктов питания. Наши аграрии везли продукцию – зелень, помидоры, огурцы, прочие овощи — в Новосибирск, там на распредцентре определяли, что куда идет дальше. А потом наши же продукты везли обратно в Омск! А сегодня компания из Узбекистана готова инвестировать в строительство крупных распредцентров в Омске, через которые в Россию будут поставляться фрукты и овощи из этой страны, а в обратном направлении последуют зерно, мука, мясо и мясопродукты российского производства. Компания Wildberries готова строить в Омске логистический центр площадью в 500 тысяч квадратных метров, который будет обеспечивать доставку товаров в сибирские регионы. Более 40 процентов объемов Wildberries – это поставки малого и среднего бизнеса. И это дополнительное окно возможностей для наших предпринимателей. Инвестор из Оренбургской области уже строит вмешаем регионе логистический центр на 90 тысяч квадратных метров.

...В регионе развиты авиастроение, машино- и приборостроение. С учетом масштабов задач, которые стоят в рамках импортозамещения, все наши предприятия указанных отраслей имеют крупные заказы и от частных компаний, и от государства.

- На что предлагаете делать упор в программе развития?

- Сегодня меняются логистические направления, меняются партнеры у наших предприятий, вся Россия разворачивается на Восток, в сторону Азии. Омская область с точки зрения географического положения очень удобна для выстраивания новых логистических цепочек. Поэтому мы в программе представили новый сектор региональной экономики – транспортно-логистический. Ключевой проект — Северный обход Омска. Он сократит путь с Запада на Восток по территории России, а также даст выход через Казахстан в Западный Китай и центральноазиатские страны. Также нам необходимо строить новый аэропорт.

Подчеркну, что это уже не просто идеи. Проекты глубоко проработаны, мы понимаем, сколько это стоит. А по Северному обходу уже заключили концессию с «Газпромбанком», есть подрядчики-проектировщики, которые начинают работу.

Болевой вопрос для области, да и вообще для сибирских регионов – необходимость модернизации пунктов пропуска на государственной границе. Это необходимо сделать, чтобы принять весь товарный поток, который после февраля значительно усилился. Понятно, что госграница — это зона ответственности федерального центра, однако мы тоже видим эти проблемы, готовы оказывать поддержку и вносим конкретные предложения.

- Текущая ситуация не повлияла на инвесторов? Они не отказываются от своих планов?

- Скорее наоборот — планы только расширяются. Компания «Газпромнефть» реализует свой масштабный, государственного значения проект в рамках импортозамещения — строительство завода по производству катализаторов для нефтехимии. Долгие годы страна «сидела» на импортных катализаторах, и это время очень скоро закончится — завод будет запущен уже в этом году. Также у «Газпромнефти» есть планы по более глубокой переработке нефтехимических продуктов. Соответствующие производства могут появится в нашем регионе.

В логистической отрасли есть значительный потенциал роста и развития. Раньше у нас не было даже своих центров распределения продуктов питания. Наши аграрии везли продукцию – зелень, помидоры, огурцы, прочие овощи — в Новосибирск, там на распредцентре определяли, что куда идет дальше. А потом наши же продукты везли обратно в Омск! А сегодня компания Wildberries готова строить логистический центр площадью в 500 тысяч квадратных метров, который будет обеспечивать доставку в сибирские регионы. Более 40 процентов объемов Wildberries – это поставки малого и среднего бизнеса. И это дополнительное окно возможностей для наших предпринимателей. Инвестор из Оренбургской области уже строит логистический центр на 90 тысяч квадратных метров. Компания из Узбекистана готова инвестировать в строительство крупных центров, через которые в Россию будут поставляться фрукты и овощи из этой страны, а в обратном направлении последуют зерно, мука, мясо и мясопродукты российского производства.

...В регионе развиты авиастроение, машино- и приборостроение. С учетом масштабов задач, которые стоят в рамках импортозамещения, все наши предприятия указанных отраслей имеют крупные заказы и от частных компаний, и от государства.