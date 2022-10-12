Владимир Путин Фото: REUTERS

Публичное выступление президента России Владимира Путина состоится 12 октября 2022 года. Глава государства выступит на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Это первое публичное выступление российского лидера после того, как российские войска нанесли массированные удары по объектам военного управления и энергетики Украины, расположенным, в том числе и в Киеве.

Чего ждать от выступления Владимира Путина

Официальных комментариев по поводу тем, которые затронет Владимир Путин в обращении к участникам форума, не было. По предыдущим выступлениям российского лидера можно сказать, что глава государства затрагивает наиболее актуальные и интересующие общественность вопросы.

Информационная повестка последних дней была наполнена сообщениями и комментариями об ударах по украинской инфраструктуре и скорее всего российский лидер коснется этого вопроса. Также журналисты ожидают услышать от главы государства комментарии по поводу терактов на "Северных потоках", Крымском мосту, а также ценах на нефть и антироссийских санкциях в области энергетики.

Прямая онлайн-трансляция обращения Владимира Путина 12 октября 2022

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на "Российской энергетической неделе". "Комсомолка" не пропускает важных обращений российского лидера, поэтому узнать, что скажет президент России на форуме 12 октября 2022 года можно в нашей прямой онлайн-трансляции.