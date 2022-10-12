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Политика12 октября 2022 8:30

Росгвардия задержала корректировщика ВСУ в Запорожской области

Он передавал своему отцу сигналы из мест расположения подразделений ПВО Минобороны России
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сотрудники ВСУ использовали сына одного из своих военнослужащих

Сотрудники ВСУ использовали сына одного из своих военнослужащих

Сотрудники «СОБР» Росгвардии задержали в Запорожской области 26-летнего пособника украинских националистов, который собирал и передавал данные расположения российских войск.

Сотрудники ВСУ использовали сына одного из своих военнослужащих, который в свою очередь создал в области собственную сеть осведомителей. В нее входила его бабушка, кум и соседка Клава.

- В августе передал точные данные о 100 машинах, которые ездили от бабушки, в мае получил данные от кума о месте нахождения ПВО, от друга своего информацию о том, что подразделение ПВО находится…., также получил сведения от соседки Клавы, что узнала информацию от соседа своего Игоря. Осознавал, что это нанесет ущерб российским войскам, - признался на допросе задержанный.

Следствие выяснило, что корректировщик несколько месяцев активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположения средств ПВО, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

После этого по ним ВСУ наносило точные артиллерийские и минометные удары.

При этом сам молодой человек у проверяющих его военнослужащих подозрения не вызывал. Он хорошо говорил на русском языке, и всячески демонстрировал свою лояльность к России.

Проверка показала, что всю информацию подозреваемый передавал через специально созданный закрытый чат.

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