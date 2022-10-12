Росгвардия задержала корректировщика ВСУ в Запорожской области

Сотрудники ВСУ использовали сына одного из своих военнослужащих

Сотрудники «СОБР» Росгвардии задержали в Запорожской области 26-летнего пособника украинских националистов, который собирал и передавал данные расположения российских войск.

Сотрудники ВСУ использовали сына одного из своих военнослужащих, который в свою очередь создал в области собственную сеть осведомителей. В нее входила его бабушка, кум и соседка Клава.

- В августе передал точные данные о 100 машинах, которые ездили от бабушки, в мае получил данные от кума о месте нахождения ПВО, от друга своего информацию о том, что подразделение ПВО находится…., также получил сведения от соседки Клавы, что узнала информацию от соседа своего Игоря. Осознавал, что это нанесет ущерб российским войскам, - признался на допросе задержанный.

Следствие выяснило, что корректировщик несколько месяцев активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположения средств ПВО, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

После этого по ним ВСУ наносило точные артиллерийские и минометные удары.

При этом сам молодой человек у проверяющих его военнослужащих подозрения не вызывал. Он хорошо говорил на русском языке, и всячески демонстрировал свою лояльность к России.

Проверка показала, что всю информацию подозреваемый передавал через специально созданный закрытый чат.