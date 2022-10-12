Подарил пальто со своих плеч? Как Путин не дал замерзнуть арабскому шейху

Аль Нахайян пришел на встречу с Владимиром Владимировичем в сетчатых черных кроссовках Фото: REUTERS

Вчера Владимир Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Встреча, на самом деле, получилась очень важной. Шейх еще перед поездкой в Россию заявил, что постарается найти варианты для мирной разрядки на Украине. Кроме этого, у США и ОПЕК сейчас ссора из-за сокращения добычи нефти. Конечно, российский лидер обсудил с арабским политиком и рынок черного золота. Точнее, общие решения, которые не нравятся Вашингтону.

И хоть беседа проходила, что называется, «на высшем уровне», в итоге получилась масса протокольных анекдотов. Ну например уважаемый Аль Нахайян пришел на встречу с Владимиром Владимировичем в сетчатых черных кроссовках. Для мероприятий такого уровня очень необычно. Но формальности протокола соблюдены - обувь темная и нейтральная.

Дальше – больше. Мы нашли в интернете очень похожие кроссовки. Стоят всего 4,5 тысячи рублей! Если не ошиблись, то арабский миллиардер выбирает одежду совсем уж без претензии.

Вечер в Петербурге выдался холодным. На улице, около выхода из Константиновского дворца, где встречались политики, Шейха ждали помощники с пуховиком. Но когда Аль Нахайян показался в дверях, на нем уже было черное пальто. Похожее есть у российского лидера. Путин же остался в застегнутом пиджаке. Совпадение? Не думаем!

Наш президент с улыбкой проводил гостя до машины. Арабский миллиардер так и сел в автомобиль, не снимая черного пальто. Ну что ж, не самый плохой сувенир из России.

Главное, чтобы в карманах ничего лишнего не осталось. Американский президент Джимми Картер как-то сдал свой пиджак в химчистку, забыв во внутреннем кармане ламинированную карточку с кодами запуска ракет.