У Олеси Железняк и Игоря Бочкина случилась поздняя любовь

Актриса Олеся Железняк Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта пьеса Алексея Арбузова была написана в 1975 году и еще при жизни автора стала классика советской драматургии. Было много её ярких интерпретаций: спектакль режиссера Андрея Гончарова с изумительным дуэтом - Лидией Сухаревской и Борисом Тениным. Советские зрители помнят фильм с Алисой Фрейндлих и Игорем Владимировым. Были и другие. Пьеса дает широкий простор для воплощения замысла: от эксцентрической комедии до сентиментальной мелодрамы. Тут и тема поздней любви, и непростой прожитой жизни, с болью потерь самых близких. И память о войне, и незакрытые душевные раны, и одиночество… Все эти темы и вариации сумел реализовать в своей новой постановке режиссер Роман Самгин, ну а «Ленком» обогатил репертуар качественным, зрительским спектаклем.

Перед зрителями советская Юрмала, санаторий у моря, шум прибоя и крики чаек. В этой обстановке, именно с таким звуковым фоном начинается спектакль. Время действия: конец 60-х – начало 70-х. Большинство не помнит, да и не знал никогда, как это было. Погрузиться в атмосферу эпохи помогает художник постановки Виктор Шилькрот, который построил на сцене типовой советский санаторий в окружении сосен. Куда же без них, если это курортная Юрмала, о которой поют песни, они звучат из радиоприемника. За высокими стеклянными окнами - люди-манекены в костюмах 1970-х. Но главные действующие лица не они.

Он – немолодой врач-хирург, директор санатория Родион Николаевич (его играет Игорь Бочкин), 65 лет. И она – экстравагантная отдыхающая санатория Лидия Васильевна Жербер (Олеся Железняк). В прошлом драматическая актриса, а теперь работает кассиршей в цирке. Ей нет «еще и 80 лет». Она кокетничает по поводу возраста и нелепа во всем: от дурацкой красного спортивного костюма, в котором появляется в первой же сцене. Поверх костюма напялена ситцевая юбка. До привычки лазить по ночам в окно и будить соседей по комнате пением «Голубки». В комедийном амплуа Железняк как рыба в воде. Но в данном случае спектакль не комедия-раскомедия, а лирическая история. У актрисы хватает профессионального такта не передавливать комедийные педали.

Он и она - люди, прожившие непростую судьбу. За плечами война. Он был фронтовым хирургом. Она выступала в составе фронтовой театральной бригады. Он потерял на войне любимую жену. Она - единственного сына, который погиб накануне Победы. Он уехал из Ленинграда и поселился в Юрмале, чтобы каждый день ходить на воинское братское кладбище, где похоронена его жена. Каждый день он приносит на могилу свежие цветы.

У каждого на душе незаживающая рана, однако же оба находят душевный ресурс для нового чувства.

У Олеси Железняк – настоящий ренессанс в родном «Ленкоме». За последнюю пару лет она сыграла четыре премьеры и в каждой – главная роль. Её героиня в «Старомодной комедии» из городской сумасшедшей, которая способна заблудиться в трёх соснах, превращается в милую, непосредственную женщину, которой ужасно обидно увозить с курорта ненадеванные наряды в Москву (спасибо за это художнику по костюмам Ирэне Белоусовой). Но еще обидней наконец повстречать того единственного, которого так долго ждала, и расстаться с ним навсегда. За свое счастье она будет бороться.

Игорь Бочкин – актер-виртуоз. Его сдержанный, необщительный, пожилой Родион Николаевич по ходу действия вдруг превращается в очень бодрого, и совсем еще нестарого мужчину, который танцует популярный в 1920-е шимми, переходящий в лезгинку.

Герои спектакля постепенно, маленькими шажками сближаются. Их словесные пикировки становятся мягче, сердца «оттаивают». Их случайная встреча перерастает в любовь. Нет сомнений: они будут трепетно хранить в памяти прошлое, но при этом верить, что счастье их ждет впереди. Главное, «надо жить так, чтобы война не повторилась», - говорит герой Бочкина. «Думаешь, это может повториться?» - спрашивает героиня Железняк... Их слова и страхи, судя по бурной реакции зала, находит эмоциональный отклик у зрителей…

Спектакль «Ленкома» в постановке Романа Самгина и сама пьеса Алексея Арбузова удивительно попали во время. На дворе не 1975, а 2022 год. А все то же: любовь, надежда на счастье, и страх, что эту надежду может отнять война.