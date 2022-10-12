Запад свалился в кризис, а Россия из него вышла: английский журнал The Economist признал провал в санкционной политике

Европа впадает в глубокую рецессию, Россия, напротив, из нее выбирается Фото: Shutterstock

Британский журнал The Economist вынужденно признает, что тем временем, пока Европа впадает в глубокую рецессию, Россия, напротив, из нее выбирается, демонстрируя всему миру, что экономическая ситуация в стране улучшается.

Вызовы, с которыми столкнулась Москва после начала боевых действий на Украине, действительно, оказали серьезное давление на экономику страны, пишут британские журналисты. Западные санкции, введенные в конце февраля Евросоюзом и США, как отмечает издание, подорвали долгосрочные экономические перспективы России. Согласно прогнозам, из-за ограничений, касающихся доступа к иностранным технологиям, потенциал роста российской экономики сократился примерно вдвое. Добыча нефти и газа уменьшилась на 3%, и при вступлении экономического эмбарго на российские энергоресурсы этот показатель может сократиться еще больше. Также негативно сказался отъезд некоторой части населения из страны, а также в целом нехватка рабочей силы.

«Несмотря на эти трудности, рецессия, вероятно, подошла к концу. Многие сомневаются в официальных данных российского ВВП, но при этом можно получить представление об активности российской экономики из целого ряда источников. Индикатор текущей активности от банка Goldman Sachs показывает, что активность в России немного активнее, чем в крупных европейских странах. Показатель расходов, представленный Сбербанком, колебался после указа о частичной мобилизации, но с тех пор снова вырос. Производство в автомобильной промышленности, которое несколько месяцев назад практически упало до нуля, также восстановилось, что говорит о том, что производителям удалось наладить поставки. В долларовом выражении ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас почти наверняка превышает средний уровень прошлого года», - отмечается в материале The Economist.

Еще одним аргументом, подтверждающим укрепление российской экономики, служит недавний прогноз МВФ. Если в апреле предполагалось, что российский ВВП упадет на 8,5%, то теперь ожидается его снижение только на 3,4%.

«Экономические данные говорят о том, что Россия сможет и дальше бороться», - констатируют авторы статьи.