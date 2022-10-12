Всемирный день борьбы с артритом

Фото с сайта здоровое—питание.рф

Медицине известны десятки видов артрита с разными проявлениями и причинами (ревматоидный, подагрический, реактивный и другие). Это заболевание чаще всего провоцируется инфекцией, сбоем в работе иммунной системы или нарушением обмена веществ. Отличить артрит от артроза достаточно легко – его основным признаком является воспалительный процесс в области пораженного сустава. Его можно распознать по покраснению кожи, повышению температуры в этой зоне, появлению припухлости.

Остановить этот процесс только при помощи диеты не получится – нужно полноценное лечение. Однако, наполнив рацион определенными компонентами, можно улучшить питание хряща и создать более комфортные условия для его функционирования. Какие же вещества необходимы в первую очередь?

Коллаген

Особый белок, который в большом количестве содержится в хрящевой ткани, связках и коже. В суставном хряще волокна коллагена образуют своеобразную сеть. Она по сути является каркасом хряща, придает ему прочность и упругость, позволяет компенсировать нагрузку во время движения. Неудивительно, что при недостатке коллагена хрящ становится уязвимым. Коллаген синтезируется в организме. Но при артрите его, как правило, недостаточно, поэтому в рацион желательно включать богатые им продукты.

Что съесть?

Людям, страдающим артритом, нередко рекомендуют есть побольше холодца именно потому, что в этом блюде много полезного коллагена. Однако в студне велико и содержание холестерина. Поэтому есть его желательно не чаще одного раза в неделю (а если у вас диагностировали атеросклероз или гипертонию, то еще реже). В другие дни холодец лучше заменить заливным из рыбы или фруктовым желе. При их приготовлении используется желатин, который по своей сути является коллагеном, только несколько измененным.

Чтобы организм мог самостоятельно производить коллаген, ему необходим белок как животный, так и растительный. Поэтому в меню обязательно должны быть нежирное мясо и рыба, молочные продукты и бобовые.

Сера и селен

Сера содержится во всех клетках нашего организма, но больше всего ее в коже и хрящах. Она участвует в производстве коллагена – без серы он попросту не образовывался бы в организме. Не синтезировались бы протеогликаны – другие молекулы, входящие в состав хрящевой ткани. По своей форме они похожи на ершики для мытья посуды, между «щетинками» которых располагается вода. Удерживая ее, эти молекулы обеспечивают увлажненность хряща, а от этого во многом зависит его способность выдерживать нагрузку.

При артрите количество протеогликанов в хряще сокращается – он становится более сухим и ломким. Если на этом фоне в организме возникает дефицит серы, болезненный процесс ускоряется. Поэтому ее нехватку обязательно нужно восполнять. При этом важно, чтобы в меню были продукты, богатые не только серой, но и селеном. Без этого микроэлемента сера не может стать строительным материалом для хряща.

Что съесть?

Серой богаты говядина, курица, кета, треска, морской окунь. Много этого макроэлемента в яйцах, бобовых и крупах, редьке, редиске, луке, всех видах капусты, яблоках, сливах, крыжовнике.

С селеном все несколько сложнее. Его очень много в бразильских орехах, мидиях, креветках, кокосе – продуктах, которые многим не по карману. Но необязательно выбирать деликатесы. Селен можно получить из яиц, молока, трески, чеснока, цельнозернового хлеба. Содержание микроэлемента в них меньше, чем в морепродуктах, но, если такая еда бывает на вашем столе регулярно, проблем, скорее всего, не возникнет. Кстати, есть один хороший источник селена, который стоит недорого, – это морская капуста.

Жирные кислоты омега-3

Чтобы снизить риск воспалительных явлений и уменьшить их, в рационе должно быть достаточно полиненасыщенных жирных кислот омега 3. Они не только обладают противовоспалительными свойствами, но и активизируют в хряще восстановительные процессы.

Что съесть?

Жирную рыбу: селедку, семгу, сардины, скумбрию. Они достаточно калорийны, поэтому желательно не добавлять к ним масла при приготовлении, не жарить, а запекать или готовить на пару. Будут полезны заправки для салатов на основе льняного масла – в нем тоже много омега 3 кислот. В день достаточно 1–2 чайные ложки.

Источник: здоровое – питание.рф