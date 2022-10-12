Песков заявил, что Путин передал свое пальто президенту ОАЭ в качестве жеста внимания

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В среду, 12 октября, у журналиста «Комсомольской правды» и официального представителя Кремля состоялся такой разговор…

… - Дмитрий Сергеевич, можно вопрос по встрече Президента России с президентом Объединённых Арабских Эмиратов? (Прошла в Питере накануне.) В западных СМИ очень активно комментируют то, что это была беспрецедентно теплая встреча двух руководителей. Вы не сказали об атмосфере, с чем-то это все-таки связано? Говорят, что Кремль якобы попытался таким образом продемонстрировать, в том числе, вот эту атмосферу, вот эту теплоту - и Западу.

- Нет, никому мы ничего не хотели продемонстрировать. И нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча. Потому что прецедент уже был создан. И Путин этот прецедент вспоминал.

Он вспоминал с теплотой свой визит в Объединенные Арабские Эмираты несколько лет тому назад (Визит проходил более трёх лет назад. - А.Г.). Действительно, у Нахайяна и Путина сложились весьма и весьма конструктивные, очень деловые и,одновременно с этим, теплые отношения.

- Кстати, о теплоте. Мы все заметили, что Владимир Владимирович накинул на президента Объединенных Арабских Эмиратов свое пальто, потому что холодно было на улице. Интересно просто, пальто вернули? Или президент увез его с собой в Абу-Даби?

- Не могу ответить на ваш вопрос. Здесь определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей.

- А если пальто не вернут, в чем тогда наш президент будет ходить?

- Не думаю, что это будет проблемой.

- Спасибо.