Стали известны участники гуманитарного разминирования Украины

В Баку состоялось заседание Комитета начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ)
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В Баку состоялось заседание Комитета начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ), в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ.
Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.
«Главы генштабов ВС стран СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества до 2025 года», - сообщили в Минобороны России.
Стало известно, что главы делегаций обменялись мнениями о военно-политической обстановке, складывающейся в мире, проанализировали направления трансформации вызовов и угроз безопасности стран СНГ и определили направления дальнейшего взаимодействия военных ведомств стран СНГ.
Было принято решение о формировании в рамках СНГ совместного подразделения гуманитарного разминирования, подготовки специалистов в области эксплуатации и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами для вооруженных сил государств СНГ.
К 2023 году решено увеличить число совместных учений и военных мероприятий с участием стран СНГ.