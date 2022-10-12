Стали известны участники гуманитарного разминирования Украины

В Баку состоялось заседание Комитета начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) Фото: Кадр видео

В Баку состоялось заседание Комитета начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ), в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ.

Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.

«Главы генштабов ВС стран СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества до 2025 года», - сообщили в Минобороны России.

Стало известно, что главы делегаций обменялись мнениями о военно-политической обстановке, складывающейся в мире, проанализировали направления трансформации вызовов и угроз безопасности стран СНГ и определили направления дальнейшего взаимодействия военных ведомств стран СНГ.

Было принято решение о формировании в рамках СНГ совместного подразделения гуманитарного разминирования, подготовки специалистов в области эксплуатации и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами для вооруженных сил государств СНГ.

К 2023 году решено увеличить число совместных учений и военных мероприятий с участием стран СНГ.