Сбежавший из России Максим Галкин* носит с собой украинский талисман

В Европе на выступления Максима Галкина скупают билеты эмигранты из Украины. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Как там устроились на чужбине Алла Пугачева с Максимом Галкиным (признан иноагентом в России), сердобольная публика, похоже, будет переживать еще долго. Мол, оставить родную страну, близких и любимых людей, привычный быт - испытание не из легких. Между тем, звездная чета демонстрирует чудеса адаптации: шоумен шутит теперь уже на украинском языке, а Примадонна развлекается на таких тусовках, куда еще пару лет назад затащить ее было бы невозможно.

БЕЗГОЛОСАЯ ПРИМАДОННА

Так, накануне Алла Борисовна отрывалась в Тель-Авиве на концерте Земфиры. Как ни в чем не бывало, Примадонна российской эстрады отплясывала под "Анечку" в общей толпе фанатов, а не в какой-то закрытой вип-зоне. А уже после шоу артистки расцеловались за кулисами.

- Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене, - растроганно написала Земфира в ночи. - А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны.

Когда Алла Борисовна с Земфирой успели нежно полюбить друг друга, никто так и не понял. Ведь до этого они годами воевали за авторитет и первенство на сцене. "Для меня певицы Пугачевой не существует", - такие заголовки конца "нулевых" до сих пор можно найти в Сети. Из-за чего разругались две звезды, теперь уже никто точно не вспомнит. Говорят, в конце девяностых начинающая, но уже дерзкая рокерша из Уфы отказалась участвовать в популярных тогда "Рождественских встречах", чем сильно обидела Примадонну. В ту пору Алла Борисовна не прощала отсутствие должного пиетета к своей персоне: так в теле- и радиоэфирах песни Земфиры резко поредели...

С тех пор обмен любезностями не прекращался. Пугачева советовала Рамазановой меньше "ширяться", да и та не оставалась в долгу.

- Я не вижу смысла в дуэте с Пугачевой, - ответила как-то Земфира на провокационный вопрос. - Себя я считаю вполне самодостаточной певицей. А Пугачева никогда не входила в число моих любимых артисток. Сейчас-то она вообще голоса лишилась. Она же непоющая!

ХУСТИНКА ДЛЯ КУМИРА

Между тем, молодой супруг Аллы Борисовны продолжает свой мировой тур. Правда, залы шоумен собирает уже совсем не такие большие, как раньше в России, да и русской публики на концертах все меньше. Например, в Европе на выступления пародиста скупают билеты эмигранты из Украины. В соцсетях они шлют кумиру желто-голубые сердечки; он отвечает такой же пылкой любовью.

Как выяснил сайт KP.RU, специально для европейских площадок Галкин* немного изменил программу, добавив в нее к восторгу публики шутки на украинском языке. Так было, в частности, в Барселоне 11 октября. Благодарные зрители так растрогались, что одна из них выбежала к сцене и вручила шоумену платочек с надписями на мове - так называемую "хустинку".

- Не выкидывайте, пусть он всегда будет с вами, - попросила девушка.

- Со мной, - пообещал муж Пугачевой и забрал свой новый талисман.

*В России признан иноагентом