Российские начальники за два года удаленки отвыкли ругаться матом на подчиненных

В сравнении с 2020 годом начальники все же стали материть подчиненных меньше. Фото: Shutterstock

Для семи из десяти россиян ненормативная лексика — обязательная часть рабочего процесса.

На совещаниях не обходится без крепкого словца почти у половины. Чуть ли не каждого второго хотя бы иногда материт начальство. А уж общение между коллегами складывается не совсем цензурным образом у половины — иногда, а у каждого пятого — постоянно.

Это данные очередного опроса сервиса по поиску работы Superjob. Опрашивались люди, имеющие постоянную работу из почти 400 населенных пунктов во всех городах России.

Как следует из результатов опроса, матерщина по-прежнему остается больше уделом мужчин. Женщины на работе «идиоматические выражения» допускают гораздо реже. И по отношению к ним даже начальники сдерживаются: почти 70% опрошенных дам утверждает, что ничего такого от своего босса никогда не слышали. В мужских же коллективах царит принцип: «Матерщина облегчает общение и понимание». А кто не выдерживает — тот не «сильный духом».

И вроде бы ничего особо нового: российские традиции «доходчивого» общения живы и соблюдаются. Ан нет. Как следует из данных того же опроса, в сравнении с 2020 годом начальники все же стали материть подчиненных меньше. Доля тех, кому приходится такое терпеть постоянно, за два года снизилась на 6%. Учимся быть доходчивыми другими путями?

-Матерные выражения — это и выход эмоций, и выражение своего отношения к ситуации, и объяснение, что не так, и предложение действовать по- другому в одном флаконе. Ёмко и, как правило, всем понятно — в частности, из-за сильной эмоциональной окраски этих выражений. Не надо утруждать себя длинными объяснениями. И можно вообще особо не думать, - говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - Я бы не стал на основании только этого исследования утверждать, что начальники сплошь стали интеллигентнее и меньше орут на подчиненных матом. Выборка и разница в цифрах не очень велики. Но если действительно так, это свидетельствует о том, что отношения в коллективах становятся более рациональными и деловыми. Меньше попыток эмоционально «взбодрить», больше четких алгоритмов, что и как надо сделать. Этому вполне могла поспособствовать ситуация последних двух лет, когда общение по работе в той или иной мере стало удаленным. Эффект от матерщины через письменное общение в чате или по электронной почте уже не тот, передать свой эмоциональный заряд таким путем сложнее. Да и опасно это. Обиженный сотрудник может сделать скрин и потом где-нибудь выложить. То же касается и общения в зуме под запись — в таких условиях лучше законодательство не нарушать и использовать нормативную лексику.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как часто используется ненормативная лексика на работе

(% от всех опрошенных)

Постоянно (2020г/2022г) Иногда (2020г/2022г) Никогда (2020г/2022г)

На совещаниях 14%/15% 33%/31% 53%/54%

В общении руководителя с подчиненными 19%/13% 32%/32% 49%/55%

Между коллегами 22%/22% 45%/49% 33%/29%

(По данным опросов Superjob)