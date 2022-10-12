Россияне борются со стрессом разговорами

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В конце сентября россияне стали чаще звонить близким и дольше разговаривать с ними, говорится в исследовании Big Data МТС. Продолжительность звонков выросла на 10%, а их количество - на 3% по сравнению со средними показателями начала месяца. Сейчас один абонент совершает в среднем десять звонков в день и тратит на разговоры 22 минуты в сутки.

Поговорить хочется не только женщинам, которые традиционно являются более «разговорчивыми» абонентами, но и мужчинам. Если в начале сентября на мужчин приходилось 40% голосового трафика, то сейчас эта цифра достигла 49%.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

По продолжительности звонков лидирует Забайкальский край – его жители говорят по телефону в среднем 24 минуты в день. Также в рейтинге самых «разговорчивых» регионов оказались Псковская область (22 минуты в день), Краснодарский край (19 минут в день), Тюменская область (19 минут в день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 минут в день).