Эксперт предсказал снижение качества пива в России

«Пивная отрасль сильно зависима от импортных компонентов. Наиболее остро сейчас стоит вопрос с высококачественным хмелем, который долгие годы импортировался в Россию из Германии, США и других недружественных стран. Порядка 3,5 тысяч тонн поставлялось в Россию. Несмотря на то, что в нашей стране выращивается хмель, внутренних объемов недостаточно, чтобы покрыть потребность пивной отрасли», - сказал Илья Березнюк.

По его словам, некоторые производители намеренно могут снижать качество продукции, чтобы сохранить прежние объемы производства и, соответственно, выручку. «Недобросовестный бизнес, особенно малый и средний, захочет на фоне снижения объемов сырья снизить и качество продукции. По сути могут начать гнать фальсификат под видом уникального крафтового пива, добавляя спирт, красители, ароматизаторы. Это чревато последствиями для здоровья потребителей», - отметил эксперт.

Для минимизации рисков потребления пивного фальсификата Илья Березнюк рекомендует избегать так называемые разливайки, через которые идет основная часть нелегальных пенных потоков. Зачастую пиво в них продается без соответствующих документов, качественные напитки подменяются фальсификатом и просрочкой.

Эксперт советует внимательно относиться и к импортному пиву, произведенному в странах, которые ввели ограничения в отношении России. Легальные поставки пива из некоторых стран приостановлены, а в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, пиво не попало. Есть вероятность, что эта продукция ввезена в Россию нелегально, а значит, с высокой долей вероятности транспортировалась и хранилась с нарушениями.

Тем не менее, на российском рынке присутствует и качественное пиво от ответственных производителей, которые не станут жертвовать качеством в угоду прибыли. «Доверие потребителей – это очень ценный ресурс, который помогает выжить бизнесу даже в самые сложные периоды, поэтому ряд производителей в ущерб экономическим выгодам сохранит качество на прежнем уровне», - уверен управляющий партнер Agro&Food Communications.

Сейчас в России пиво, в отличие от другого алкоголя, не прослеживается поштучно, отмечает Илья Березнюк. Крупные производители, которые производят более 300 тысяч декалитров пива в год, по закону обязаны устанавливать автоматические счетчики учета. Если пивоварня декларирует меньше объемы продукции, то от этой обязанности они освобождены. Таким образом, производитель пенного фальсификата может официально показать инспекторам 299 тысяч декалитров, а остальное поставлять на рынок из-под полы в несетевую розницу и разливайки.

«В последнее время часто поднимется тема необходимости введения поштучного контроля пива с помощью цифровой маркировки. Это действительно может стать одним из элементов решения проблемы. Она зарекомендовала себя очень хорошо в тех отраслях, где была введена, например, в шубах, молочке, табаке. Опыт цифровой маркировки пива уже есть, именно так регулируется рынок в Узбекистане, где ожидаемо легальные объемы производства после введения маркировки выросли», - заключил эксперт.