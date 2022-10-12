На время участия в СВО предпринимателям разрешат передавать управление бизнесом доверенным лицам

Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Буквально за день-два нужно снять кассу с учёта, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее… От этого страдают сотрудники, несёт издержки экономика в целом. Наша инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется», - сообщил политик.

Инициатива «Единой России» предоставляет мобилизованным 7 суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.

«Законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», - заключил секретарь Генсовета партии.