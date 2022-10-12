Росгвардия доставила гуманитарную помощь россиянам в Херсонскую и Запорожскую область

Росгвардия совместно с МЧС России продолжает участвовать в оказании гуманитарной помощи мирному населению Херсонской и Запорожской областей России. Фото: Кадр видео

Росгвардия совместно с МЧС России продолжает участвовать в оказании гуманитарной помощи мирному населению Херсонской и Запорожской областей России.

- За неделю росгвардейцы выполнили 8 задач по сопровождению гуманитарных колонн, которые доставили 520 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты освобожденных территорий. Кроме того, военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили безопасность выдачи более 100 тонн гуманитарной помощи, обеспечив предметами первой необходимости и продуктами питания, свыше 14 тысяч жителей, - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в Херсонской области России росгвардейцы доставили в населенные пункты продукты и лекарства во взаимодействии с добровольцами гуманитарной миссии «Единой России». Помощь идет и адресная.

Также стало известно, что в Запорожской области России военнослужащие Росгвардии при взаимодействии с добровольцами гуманитарной миссии «Единой России» провели гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания и электроприборов первой необходимости малообеспеченным семьям и инвалидам в городе Мелитополь.

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В Докучаевске в Донецкой Народной Республике запущено водоснабжение из построенного военными строителями в рамках первого этапа работ по возведению нового гидротехнического сооружения возводимого для города Докучаевска, поселков Еленовка и Березовое в ДНР.

- Первые кубометры пресной воды питьевого качества в объеме 320 кубических метров в час уже поступают на насосную станцию «Городские резервуары» города Докучаевска, - сообщил директор филиала предприятия «Вода Донбасса» Роман Колотыгин.

Напомним, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к работам в конце августа. К настоящему времени проложена нить магистрального водовода протяженность 6,8 тысяч метров, реконструированы две насосные станции, построены две электроподстанции.

- Военные строители продолжают прокладку еще двух нитей водовода по 4,25 тыс. метров каждая, возводят накопительные резервуары, осуществляют бурение артезианских скважин, укладывают трубы до Еленовки. На объекте задействовано до 100 человек и 23 единицы техники, - подчеркнул, Роман Колотыгин.

Это уже четвертый водовод, возводимый Минобороны России. Аналогичные сооружения уже сданы в Волновахе (построено за 40 дней), и в Донецке (45 суток).