Просто приложить смартфоны друг к другу: ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей по СБП

Предприниматели-клиенты ПСБ получили возможность принимать платежи за товары и услуги бесконтактно через смартфон. ПСБ одним из первых на рынке запустил такую услугу.

Теперь продавцы в торговых точках и покупатели могут проводить платежи через смартфоны, оснащенные функцией NFC. Для этого достаточно просто приложить телефоны друг другу. Сделать это позволяет технология SoftPOS, которая превращает обычный смартфон в платежный терминал, при установке приложения Tap2go и подключении этой функции.

- ПСБ на базе SoftPOS разработал решение, которое позволяет малому и среднему бизнесу при использовании Системы быстрых платежей передавать покупателю динамический QR-код, обновляемый при каждой транзакции, через встроенный модуль NFC, поэтому у покупателя нет необходимости тратить дополнительное время на сканирование предоставленного продавцом QR-кода. Ему достаточно приложить свой телефон к смартфону продавца и получить платежную ссылку привычным способом по аналогии с оплатой банковскими картами. Такой подход упрощает взаимодействие продавца с покупателем и позволяет вернуться к бесконтактному способу приема платежей, - объясняет вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.