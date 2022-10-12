Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Энергетика развивает экономику, становится объектом надежд и приводит в состояние отчаяния целые народы»

Евгений Сазонов получил награду, которой была удостоена редакция «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» состоялась церемония награждения премией «Энергия пера». Организатором проекта традиционно выступает фонд «Глобальная энергия». На соискание премии поступило более 100 заявок. В специальной номинации, учрежденной партнером конкурса «Газпром межрегионгаз», за активное участие в освещении вопросов социальной газификации, вовлеченность и высокий профессионализм награжден коллектив авторов «Комсомольской правды».

«Рассказать каждому жителю страны о том, как провести газ бесплатно до границы земельного участка – очень важная работа средств массовой информации, – отметил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Не все люди изучают указы президента и постановления правительства, но они читают газеты и новостные сайты. Мы очень благодарны «Комсомольской правде» за организацию «Горячей линии», куда любой желающий мог позвонить и задать беспокоящий его вопрос о догазификации как его населенного пункта, так и страны в целом. Благодаря вашим журналистам мы смогли очень просто рассказать на ваших страницах о дополнительных возможностях для льготных категорий – по оформлению субсидии, приобретению оборудования... Сейчас почти во всех регионах приняты нормативные акты, которые поддерживают людей, желающих подключиться к газу. В конце концов информировать как идет газификация на соседней улице, насколько это просто, удобно и надежно – это тоже задача журналистов. И я благодарен вам за качественный труд».

Сергей Густов, глава «Газпром межрегионгаза» (справа). Фото: Иван МАКЕЕВ

««Комсомольская правда» славится тем, что умеет о сложных вещах рассказывать очень просто. Именно поэтому данная награда кажется мне вполне заслуженной, - отметил шеф-редактор «КП» Евгений Сазонов, получив награду. – Мы рассказываем о газификации, о том, как подключить газ к дому и другие тонкости процесса. Да, это происходит благодаря «Газпром межрегионгазу», и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией. Потому что это тот самый симбиоз, где они дают нужную людям информацию, а мы ее правильно упаковываем и доносим до самой широкой аудитории».

Отметим, что в церемонии вручения премии приняли участие заместитель председателя правительства Александр Новак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую делаете, - обратился к участникам награждения Александр Новак. – Энергетика – очень важная составляющая экономики. Сегодня энергетическая отрасль переживает достаточно серьезную трансформацию. Очень важно объективно доносить информацию как до потребителей в экономике, так и до граждан страны. Ваша работа очень важна и ответственна».

Дмитрий Песков: «Журналисты, аналитики, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой, очень счастливые люди». Фото: Иван МАКЕЕВ

«Отрадно, что этот конкурс продолжает работать, - отметил Дмитрий Песков. – Журналисты, аналитики, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой, очень счастливые люди. Счастливые, потому что им никогда не придется жаловаться на недостаток информации. Энергетика – это то, что развивает экономику, становится объектом надежд и приводит в состояние отчаяния целые народы в случае ее отсутствия. Энергетика становится целью для террористов, как мы видели с северными потоками. Энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества. Я поздравляю всех победителей конкурса, а также от всей души хочу пожелать не сбавлять оборотов в освещении всего, что касается энергетики».