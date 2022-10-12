Бывший премьер Малайзии возвращается в большую политику в возрасте 97 лет

Махатхир Мохамад во время пленарного заседания в рамках V Восточного экономического форума, 2019 год. Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

Президента США Джо Байдена часто упрекают: мол, дедушка уже совсем стар, куда ему в большую политику. Но в Малайзии экс-глава государства Махатхир Мохамад решил по-другому – старый значит мудрый – и решил вступить в предвыборную гонку с более молодыми оппонентами, чтобы получить депутатский мандат.

Как пишет «Гардиан», 97-летний бывший лидер Малайзии объявил, что будет защищать свое место на всеобщих выборах, назначенных на ноябрь, хотя и не сказал, попытается ли стать премьер-министром в третий раз в случае победы его партии.

- Мы еще не решили, кто будет премьер-министром, потому что рассуждать об этом имеет смысл только в случае нашей победы, - заявил Махатхир на пресс-конференции во вторник.

Действующий глава правительства Исмаил Сабри Якоб досрочно распустил парламент под давлением крупнейшей политической силы в стране - Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), которая рассчитывает на грядущем голосовании получить большинство.

Махатхир является довольно популярной фигурой в стране, ведь в течение 22 лет он был премьер-министром от ОМНО до своей отставки в 2003 году. Он же считается одним из авторов «малайзийского экономического чуда», когда ВВП страны рос по 6% в год. Однако потом политик перешел в оппозицию к действующей власти, которую обвинял в разбазаривании государственного резервного фонда 1MDB.

В результате Махатхир создал Объединенную партию сынов земли Малайзии и победил своих бывших соратников по ОМНО на выборах 2018 года, став самым старым премьером в мире в возрасте 93 лет! Свой второй срок он закончил довольно быстро – уже в 2020 году подал в отставку из-за разногласий в правящей коалиции. Однако теперь "дедушка" рвется к новым рекордам!