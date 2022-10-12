Едим не дома

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Продолжаем разговор о сельском туризме - одном из главных трендов современных путешествий

Гиппократ утверждал, что мы - это то, что мы едим. А что употребляет в пищу среднестатистический житель мегаполиса? Блюда из сомнительных магазинных продуктов, разогретые полуфабрикаты, фастфуд или блюда из офисной столовки…

Сельский отпуск - прекрасная возможность порадовать свой организм свежими и экологичными продуктами, произведенными буквально здесь и сейчас. А куда еще отправиться за фермерскими продуктами, как не в главную житницу России - в Краснодарский край.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Морские суперфуды

Кубань - край двух морей. Поэтому еду здесь выращивают не только на полях, но и ловят в море. Азовские креветки, рапаны, устрицы и мидии - весь этот морской коктейль можно найти на местных рынках и в местных ресторанах. Настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Не забудьте и про местную рыбу: барабуля, хамса, камбала, кефаль и акула-катран - это, пожалуй, самые знаменитые морские деликатесы Краснодарского края. Кстати, современные исследования показали, рыба помогает при депрессии - главной болезни больших городов. Такое действие рыбы объясняется наличием в ней полиненасыщенных кислот.

Рыбу и морепродукты можно купить на рынке или заказать в ресторане практически во всех ресторанах приморских городах Кубани: Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Ейске или в курортных поселках Темрюкского и Туапсинского районов.

Российская экзотика

Только в Краснодарском крае можно попробовать некоторые экзотические фрукты, о полезных свойствах которых ходят легенды. Например, диковинный плод под названием момордика содержит вещество, способное уберечь от рака, подагры, ревматизма и других заболеваний. А плоды фейхоа рекомендованы при заболеваниях щитовидной железы, а также при атеросклерозе, гипо- и авитаминозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пиелонефрите и полезны для повышения иммунитета при простуде.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Не отстают по уровню пользы для организма и южные орехи: фундук, миндаль и грецкий. Кстати, из молодого грецкого ореха варят прекрасное варенье, которое обязательно стоит попробовать и купить баночку на местном рынке, чтобы угостить зимой друзей или родственников.

Растет практически вся российская экзотика в Сочи, но купить ее можно на рынках или в фермерских магазинах по всему краю.

Сыр, мед и чай

Если любите сыр, отправляйтесь в одну из многочисленных сыроварен Краснодарского края. Здесь вам дадут попробовать сыры по традиционным и оригинальным рецептам, сделанные из свежего и невероятно вкусного кубанского молока. Для вас проведут экскурсию и покажут, как делается сыр, и даже дадут возможность самому выполнить часть производственного процесса.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Запасшись сыром, отправляйтесь на пасеку. На Кубани благодатный климат для пчеловодства. Раннее лето, преобладание солнечных дней и мягкая температурная амплитуда способствуют длительному буйному цветению полевых цветов, подсолнечника и плодовых и, соответственно, сбору меда (с марта по октябрь). За местным медом едут со всей страны, а пчеловоды превращают пасеки в настоящие фермы, куда приглашают всех желающих приобщаться к тонкому медовому искусству.

Куда отправляться в поисках «кладовой солнца»? Пчелиные фермы разбросаны по всему краю, но большинство локализуется на Черноморском побережье. Так, например, одна из самых известных медовых ферм находится в Сочи. Располагается местная достопримечательность прямо на берегу реки Мзымты, а окружают ее живописные склоны Кавказских гор. Экскурсия на пасеку - это настоящее представление от самого пчеловода с увлекательным погружением в жизнь трутней и возможностью самостоятельно даже покормить пчел.

Ну и какой же мед без чая? Краснодарский край - родина российского чая. Растет он только на территории Сочи. Вы можете посетить плантации Мацесты или Солох-Аула. Здесь вам покажут и расскажут все о производстве самого северного чая в мире. Конечно, вы сможете запастись прекрасным ароматным напитком для своего стола.

Подобрать сельский отдых на свой вкус вы сможете на региональном туристическом портале Краснодарского края.