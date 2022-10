Окровавленные киевляне смеются и делают селфи во время постановочных съемок последствий ударов по Киеву

На видеозаписи, которую сделал свидетель фотосъемки, западные фотокорреспонденты суетятся, максимум, в 2-3-х метрах от "жертв" и не могут не видеть всю ложь этой съемки. Фото: REUTERS/Youtube

Ну, вот и все. Западная журналистика окончательно приказала долго жить. Удивительное дело, как кто связывается с Украиной, так на его репутации и умственных способностях можно сразу смело ставить крест. Другой вопрос, когда этот крест проявится во всей своей красе, но ставить можно смело. Это уже случилось с Евросоюзом, с руководителями государств, которые стали союзниками нынешнего Киева, со всякого рода деятелями культуры, но, наконец-то, добралось и до западной журналистики, которую еще с позднесоветских времен преподносили нам в качестве образца правдивости, объективности и непредвзятости.

В Киеве разыгралось низкопробное ярмарочно-шутовское действо с явным политическим окрасом. Несколько жителей украинской столицы обрядили в "окровавленные" тряпки перебинтовали им головы, вылив пару банок даже не краски, а, похоже, варенья, и стали их фотографировать в качестве "жертв путинской агрессии". Нет, конечно, западным журналистам хотелось бы и настоящих жертв, но что ни сделаешь, когда их нет, а редактор требует показать "весь ужас, который несет с собой Россия".

- Андрей Андреевич, сфоткай меня, я сестре в Россию фото пошлю, — упрашивала пожилая тетка с перевязанной и облитой головой. Неизвестно, отослала или нет она "фоточки" сестре в Россию, но попала на первые полосы ведущих западных СМИ с соответствующими заголовками про "Путин убивает", "Жертвы агрессии" и так далее. "Дэйли ньюс", "Коррьера делла Сера","Либерасьон", "Свенска Дагбладет", "Нойес Дойчланд" и так далее. И везде почти одни и те же фото, одни и те же морды лиц на первых полосах. Только планы немного разнятся. И никому из них не стыдно, никто ведь и не извинится, что ввел читателей в заблуждение.

При этом, видно, как на видеозаписи, которую сделал свидетель фотосъемки, западные фотокорреспонденты суетятся, максимум, в 2-3-х метрах от "жертв" и не могут не видеть всю ложь этой съемки. Более того, они суетятся, помогают, диктуют, какие позы надо принять, сами ржут, как и "жертвы". Весь спектакль идет прямо при них. Никто ничего не стесняется, все заняты делом, обличают "агрессию".

И это ведь не первая такая демонстративная постановка. Раньше были и Буча, и Изюм (только там провокации устраивали с людьми, убитыми ВСУшниками), и знаменитая фотография якобы разрушенного после российского ракетного удара роддома в Мариуполе и десятки других фейков. В Мариуполе даже настоящую роженицу вынесли на носилках, якобы спасая ее. Хорошо, что модель, буквально мобилизованную для этих съемок, не убили, и она потом рассказала, как все происходило в реальности.

Такие новые украинские вариации "Белых касок", кстати, тоже опозорившихся постановочными провокациями, в частности, в Сирии (что не помешало фильму о них взять "Оскара"). "Белых касок", кстати, тоже западные СМИ раскручивали, прекрасно зная, что они штампуют "филькины грамоты" и плодят фейк за фейком. Но все понимали, что это не просто "сукины сыны", а их собственные "сукины сыны", как когда-то один из президентов США объяснил про диктатора Сомосу.

Не в первый раз, ой, не в первый западные СМИ запускают фейки про Россию. Я даже помню репортаж одного из американских ТВ-каналов про протесты на улицах Москвы с высаженными на них тропическими пальмами. Но сейчас как-то все очень кучно пошло. Вот вам "Нью-Йорк Таймс" пишет: "Русские ракетные обстрелы, в результате которых в понедельник по всей Украине погибли, по меньшей мере, 19 человек, были широкомасштабными, но не такими смертоносными, как могли бы быть. Это вновь поднимает вопросы о качестве российского оружия".

Эти идиоты не понимают, что цели русских ракет специально были выбраны так, чтобы наносить вреда людям, повреждая только ключевую инфраструктуру. И то, что в ведущей американской газете считают слабостью наших вооружений, является их силой. Нет, конечно, если бы бомбили США… Впрочем, они уже бомбили. И можно посмотреть, что они делали с Триполи, Багдадом, Белградом. Благо хроники вполне полно. И сравнить с ювелирными прилетами "Калибров" и "Гераний". Но, наверное, там уже интеллектуальные возможности съедены защитой Украины.

Пожарные тушат огонь на месте ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры Киева. Фото: REUTERS

Еще одно вполне респектабельное английское издание вдруг высасывает, неизвестно откуда, речь нового командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина, которую он якобы произнес перед мобилизованными, используя речевые обороны вроде: "Империя негров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь", и "Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы".

Их не волнует, что командующий СВО – это фигура не того уровня, чтобы выступать перед новобранцами, кем и являются мобилизованные, даже если их очень много. Они не понимают, что не было ни такой встречи, ни подобного выступления, отдающего западной киноклюквой малохудожественных поделок Голливуда про Советский Союз: "Товаристш, ты уже уыпил три бутылка вотка с утра? Наздрава!" Им невдомек, что такие речевые обороты совершенно не характерны для русского языка. Зато абсолютно органичны для пользователей английского, и именно на таком сленге изъясняются в американских фильмах "плохой русски парни".

Суровикин, вообще, стал антигероем западных СМИ, которые рисуют его новым воплощением Абсолютного Зла. Газета The Guardian назвала нового главу СВО "абсолютно безжалостным", немецкий журнал Focus - "военачальником с темной историей", а The Times и Daily Mail обвинили генерала виновным в разрушении Алеппо бомбардировками. Как подчеркнула The Sun, "ковровыми" бомбардировками.

Нету больше никакой западной журналистики. Во всяком случае, в больших СМИ, которые формируют мейнстрим. И даже как-то совсем не жаль их после очередного саморазоблачения. Как говорил Остап Бендер про одного из своих компаньонов по некоему предприятию: "Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад".