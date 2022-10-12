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В мире12 октября 2022 15:00

Окровавленные киевляне смеются и делают селфи во время постановочных съемок последствий ударов по Киеву

Ведущие западные СМИ разместили на первых полосах постановочные фейки про "жертв агрессии" в украинской столице
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
На видеозаписи, которую сделал свидетель фотосъемки, западные фотокорреспонденты суетятся, максимум, в 2-3-х метрах от "жертв" и не могут не видеть всю ложь этой съемки. Фото: REUTERS/Youtube

На видеозаписи, которую сделал свидетель фотосъемки, западные фотокорреспонденты суетятся, максимум, в 2-3-х метрах от "жертв" и не могут не видеть всю ложь этой съемки. Фото: REUTERS/Youtube

Ну, вот и все. Западная журналистика окончательно приказала долго жить. Удивительное дело, как кто связывается с Украиной, так на его репутации и умственных способностях можно сразу смело ставить крест. Другой вопрос, когда этот крест проявится во всей своей красе, но ставить можно смело. Это уже случилось с Евросоюзом, с руководителями государств, которые стали союзниками нынешнего Киева, со всякого рода деятелями культуры, но, наконец-то, добралось и до западной журналистики, которую еще с позднесоветских времен преподносили нам в качестве образца правдивости, объективности и непредвзятости.

В Киеве разыгралось низкопробное ярмарочно-шутовское действо с явным политическим окрасом. Несколько жителей украинской столицы обрядили в "окровавленные" тряпки перебинтовали им головы, вылив пару банок даже не краски, а, похоже, варенья, и стали их фотографировать в качестве "жертв путинской агрессии". Нет, конечно, западным журналистам хотелось бы и настоящих жертв, но что ни сделаешь, когда их нет, а редактор требует показать "весь ужас, который несет с собой Россия".

- Андрей Андреевич, сфоткай меня, я сестре в Россию фото пошлю, — упрашивала пожилая тетка с перевязанной и облитой головой. Неизвестно, отослала или нет она "фоточки" сестре в Россию, но попала на первые полосы ведущих западных СМИ с соответствующими заголовками про "Путин убивает", "Жертвы агрессии" и так далее. "Дэйли ньюс", "Коррьера делла Сера","Либерасьон", "Свенска Дагбладет", "Нойес Дойчланд" и так далее. И везде почти одни и те же фото, одни и те же морды лиц на первых полосах. Только планы немного разнятся. И никому из них не стыдно, никто ведь и не извинится, что ввел читателей в заблуждение.

При этом, видно, как на видеозаписи, которую сделал свидетель фотосъемки, западные фотокорреспонденты суетятся, максимум, в 2-3-х метрах от "жертв" и не могут не видеть всю ложь этой съемки. Более того, они суетятся, помогают, диктуют, какие позы надо принять, сами ржут, как и "жертвы". Весь спектакль идет прямо при них. Никто ничего не стесняется, все заняты делом, обличают "агрессию".

И это ведь не первая такая демонстративная постановка. Раньше были и Буча, и Изюм (только там провокации устраивали с людьми, убитыми ВСУшниками), и знаменитая фотография якобы разрушенного после российского ракетного удара роддома в Мариуполе и десятки других фейков. В Мариуполе даже настоящую роженицу вынесли на носилках, якобы спасая ее. Хорошо, что модель, буквально мобилизованную для этих съемок, не убили, и она потом рассказала, как все происходило в реальности.

Такие новые украинские вариации "Белых касок", кстати, тоже опозорившихся постановочными провокациями, в частности, в Сирии (что не помешало фильму о них взять "Оскара"). "Белых касок", кстати, тоже западные СМИ раскручивали, прекрасно зная, что они штампуют "филькины грамоты" и плодят фейк за фейком. Но все понимали, что это не просто "сукины сыны", а их собственные "сукины сыны", как когда-то один из президентов США объяснил про диктатора Сомосу.

Не в первый раз, ой, не в первый западные СМИ запускают фейки про Россию. Я даже помню репортаж одного из американских ТВ-каналов про протесты на улицах Москвы с высаженными на них тропическими пальмами. Но сейчас как-то все очень кучно пошло. Вот вам "Нью-Йорк Таймс" пишет: "Русские ракетные обстрелы, в результате которых в понедельник по всей Украине погибли, по меньшей мере, 19 человек, были широкомасштабными, но не такими смертоносными, как могли бы быть. Это вновь поднимает вопросы о качестве российского оружия".

Эти идиоты не понимают, что цели русских ракет специально были выбраны так, чтобы наносить вреда людям, повреждая только ключевую инфраструктуру. И то, что в ведущей американской газете считают слабостью наших вооружений, является их силой. Нет, конечно, если бы бомбили США… Впрочем, они уже бомбили. И можно посмотреть, что они делали с Триполи, Багдадом, Белградом. Благо хроники вполне полно. И сравнить с ювелирными прилетами "Калибров" и "Гераний". Но, наверное, там уже интеллектуальные возможности съедены защитой Украины.

Пожарные тушат огонь на месте ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры Киева.

Пожарные тушат огонь на месте ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры Киева.

Фото: REUTERS

Еще одно вполне респектабельное английское издание вдруг высасывает, неизвестно откуда, речь нового командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина, которую он якобы произнес перед мобилизованными, используя речевые обороны вроде: "Империя негров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь", и "Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы".

Их не волнует, что командующий СВО – это фигура не того уровня, чтобы выступать перед новобранцами, кем и являются мобилизованные, даже если их очень много. Они не понимают, что не было ни такой встречи, ни подобного выступления, отдающего западной киноклюквой малохудожественных поделок Голливуда про Советский Союз: "Товаристш, ты уже уыпил три бутылка вотка с утра? Наздрава!" Им невдомек, что такие речевые обороты совершенно не характерны для русского языка. Зато абсолютно органичны для пользователей английского, и именно на таком сленге изъясняются в американских фильмах "плохой русски парни".

Суровикин, вообще, стал антигероем западных СМИ, которые рисуют его новым воплощением Абсолютного Зла. Газета The Guardian назвала нового главу СВО "абсолютно безжалостным", немецкий журнал Focus - "военачальником с темной историей", а The Times и Daily Mail обвинили генерала виновным в разрушении Алеппо бомбардировками. Как подчеркнула The Sun, "ковровыми" бомбардировками.

Нету больше никакой западной журналистики. Во всяком случае, в больших СМИ, которые формируют мейнстрим. И даже как-то совсем не жаль их после очередного саморазоблачения. Как говорил Остап Бендер про одного из своих компаньонов по некоему предприятию: "Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад".

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