На больших экранах покажут первый фильм Тодоровского и молодого Сашу Петрова

В ближайший четверг, 13 октября, картина "Лавстори" выходит в широкий прокат.

Все это звучит как большая путаница. Какой Тодоровский, какая полка, какой Саша Петров? Но на самом деле все так. Петр Тодоровский - внук знаменитого Петра Тодоровского, снявшего "Любимую девушку механика Гаврилова". Сейчас Петру-младшему 35 лет, за его плечами уже не одна работа в кино, но "Лавстори" была первой ласточкой. Комедийный роад-муви сняли шесть лет назад, по непонятным причинам фильм лежал на полке, однако час пробил. Уже в ближайший четверг, 13 октября, кино выходит в широкий прокат.

Задолго до выхода "Лавстори" о ней барражировали слухи. Критики судачили, что, во-первых, первый блин не вышел комом. Якобы Тодоровский снял "русский Ла-Ла Ленд", да к тому же ему удалось выжать из Саши Петрова нечто такое, чего и опытным мастерам не удавалось.

Постер нового фильма Петра Тодоровского.

Главный герой Сева (Саша Петров) мечтает стать актером, но что-то ему мешает, поэтому парень трудится водителем лимузина. Как-то раз в машину садится его бывшая девушка (Вильма Кутавичюте). Путь предстоит неблизкий: из Москвы до Сочи Вита едет на собственную свадьбу. (Дама богата, а у богатых свои причуды).

Конечно, каждой приятно, когда ее бывший скачет перед ней на цирлах и распахивает двери лимузина. Примерно эту фразу говорит герой Петрова заказчице и получает нахлобучку: бывшая обладает скверным характером.

Впрочем, все четыре дня, что попутчики проводят в дороге, они не только дерутся, но еще вспоминают жизнь, слезы, любовь и все такое прочее. Сценарий фильма Тодоровский-младший тоже написал сам и коротко охарактеризовал свое творение так:

"Это фильм о людях, которые много лет бегают друг от друга, потому что врут сами себе".

По словам режиссера, фильм зайдет тем, кто хочет отвлечься от происходящего. По словам критиков, его стоит досмотреть до конца, чтобы увидеть какой-то грандиозный перформанс Саши Петрова в финале.