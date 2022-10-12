Кэмерон Диас, Гвинет Пэлтроу и другие звезды: шокирующий список актрис, отметивших 50-летие

Кэмерон Диас отметила полувековой юбилей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Искусство кино — в умении вести великий блеф. Но как можно скрыть свой возраст в жизни? Даже при всех достижениях пластической хирургии актрисы, которым чуть больше восемнадцати, едва ли могут обмануть природу, по некоторым признакам все же очевидно, что возраст берет свое. Или все-таки могут? В подборке KP.RU несколько звезд, отметивших (или готовых отметить) полувековой юбилей, во что довольно сложно поверить.

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жена одного из главных церемониймейстера страны Алексея Аграновича, актриса Виктория Толстоганова, с годами только набирает в стати. 24 марта ей исполнилось 50, но едва ли кто-то смог бы угадать возраст артистки даже с трех попыток. Секрет актрисы в том, что она не злоупотребляет макияжем, не стремится выпрямить каждую морщинку и посещает спортзал и бассейн.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разве что заметные морщинки на шее могут намекнуть на 50-летие звезды «Маски» Кэмерон Диас. В остальном актриса осталась столь же бодрой, обаятельной и сексапильной. Может, секрет визуального долголетия в том, что Диас вовремя отказалась от изнурительных съемок? В последний раз в кино она появлялась в мюзикле «Энни» 2014 года, что позволило сконцентрироваться на семье и в 47 лет впервые родить дочь Рэддикс музыканту Бенджи Мэддену.

Только недавно, летом 2022 года, актриса призналась, что решила вернуться к профессии и сыграет главную роль в комедийном боевике «Снова в деле».

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из красиво стареющих звезд, смотреть на которую приятно. Без пластики, перетянутого резинового лица и пельменных губ обладательница «Золотого глобуса» Дженнифер Гарнер, отметившая 50 лет в апреле, выглядит потрясающе. Актриса не стесняется выкладывать фото без штукатурки в соцсетях, бегает по десятке километров каждый день, бережет кожу при помощи SPF-защиты (Sun Protection Factor), не забывает о правильном питании, йоге и доказывает на деле, что не зря носила титул самой красивой женщины планеты.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса, певица и телеведущая Гвинет Пэлтроу, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» 27 сентября отпраздновала полувековой юбилей. А кто даст? По-прежнему молодая и свежая актриса начинает утро со смузи, советует всем массаж лица сухой щеткой и пользоваться массажерами для лица. Прогулки на свежем воздухе и продукты с высокой питательной ценностью Пэлтроу тоже советует всем тем, кто хочет выглядеть, как она.

София Вергара

София Вергара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У этой горячей колумбийской штучки уже вырос 30-летний сын! Эффектная актриса и модель не акцентирует на этом внимания и продолжает жить так, будто ей только вчера исполнилось 20. Софии Вергаре 50 лет исполнилось летом, однако это никак не мешает ни откровенным снимками в бикини, ни выходу в свет в открытых и сверхобтягивающих платьях. А ведь в 28 лет она победила рак.

Алисса Милано

Алисса Милано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько бы не исполнилось Милано, для зрителей она навсегда останется юной и привлекательной Фиби из «Зачарованных». 19 декабря Алисса отметила 50-летие, но остается моложавой и обворожительной за счет исключительного внимания ко сну и вегетарианства.