Китайцы показали на видео летающий автомобиль будущего

Электролет XPeng Voyager X2 во время демонстрационного полета. Фото: electrek.co

Армия экспериментальных летающих автомобилей пополнилась новым китайским изделием. На международной технологической выставке в Дубае инженеры из Поднебесной продемонстрировали электролет XPeng Voyager X2. Этот аппарат создан для передвижения в городских условия, поэтому запас хода у него небольшой - всего на 35 минут полета. Но создатели большое внимание уделили безопасности. В небо пассажирский коптер поднимают восемь пропеллеров, каждый из который вращает отдельный электромотор. Таким образом, даже в случае отказа нескольких двигателей Voyager X2 сможет продолжить полет. Кроме того, аппарат оснащен баллистическим парашютом, который работает по принципу катапульты - то есть в случае опасности он моментально отстреливается и пассажирам обеспечена мягкая посадка, даже если ЧП произошло на небольшой высоте.

Пилота в машине нет, она управляется автономно. Взлетает чудо техники вертикально, что удобно в условиях плотной городской застройки, а максимальная горизонтальная скорость достигает 130 километров. То есть из Шереметьево в аэропорт Домодедово можно долететь за полчаса. Первый демонстрационный полет XPeng Voyager X2 состоялся в июле прошлого года в Шанхае. Китайские товарищи, утверждают, что стоимость Voyager X2 будет плавать в диапазоне от 126 000 до 236 000 долларов США в зависимости от комплектации. Предполагается, что после испытаний машина будет запущена в серийное производство в 2024 году.

Нынешняя модель это электролет пятого поколения, он приземляется на полозья. Но в перспективе компания XPeng собирается выпускать машину шестого поколения, это будет полноценная колесная версия, владелец сможет и летать над городом и ездить по дорогам общего пользования.

ТТХ электролета XPeng Voyager X2

- Пилотирование автономное;

- Вместимость — два пассажира;

- Восемь электродвигателей

- Источник питания - батареи.

- Габариты: 5х4,78х1,36 м;

- Масса — 560 кг;

- Грузоподъемность — 200 кг;

- Скорость — до 130 км/ч;

- Высота полета — 1000 м;

- Запас хода — 35 мин.