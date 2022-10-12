Путин передал звезду Героя дочери погибшей на Донбассе Ольги Качуры

Владимир Путин в Кремле встретился с Еленой Карабет – дочерью погибшей на Донбассе Ольги Качуры. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин в Кремле встретился с Еленой Карабет – дочерью погибшей на Донбассе Ольги Качуры (позывной «Корса»). Президент вручил девушке звезду Героя России, которой была посмертно награждена ее мать.

- Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. И что особенно важно, в ее подразделении за время ее командования не было потерь. К сожалению, ее саму уберечь не удалось, - заявил президент.

Елена в ответ призналась, что хотела бы продолжить дело своей мамы. Путин предложил поговорить об этом.

Полковник, командир реактивного дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура погибла 3 августа в Горловке при артиллерийском обстреле.

До войны Ольга 16 лет проработала в украинской милиции, от следователя дослужилась до начальника штаба райотдела в Донецке. Из органов уволилась подполковником, потом занималась безопасностью одного из банков.

С 2014-го года «Корса» в сопротивлении. Командовала дивизионом «Градов». Участвовала в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево, Логвиново, Углегорск, Мариновку и Авдеевку. Была ранена.

Владимир Путин второй раз встречается с родственниками погибших героев Донбасса. Первый был 9 мая – тогда президент передал звезду Героя Артему Жоге, отцу командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.