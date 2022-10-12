Министр энергетики РФ провел заседание Электроэнергетического Совета СНГ

Фото: фонд Росконгресс

Планирование перспективного развития электроэнергетики обсудили участники 61-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ), состоявшегося в рамках РЭН-2022.

Открывая заседание в качестве Президента ЭЭС СНГ, министр энергетики РФНиколай Шульгинов отметил активное участие всех представителей государств – участников Содружества в деятельности организации. «Вы и Ваши коллеги уделяете серьезное внимание развитию механизмов взаимодействия в рамках Совета. Важно и полезно сохранить столь высокий темп работы с учётом динамичности текущих вызовов», – сказал Министр.

Так, по его словам, за почти три месяца, прошедшие с прошлого заседания, были обновлены составы рабочих структур, на данный момент они включают более 200 представителей, разработаны проекты планов работ на 2023-2025 годы, а также критерии оценки эффективности деятельности, которые, в случае одобрения Советом, будут применяться в следующем году в тестовом режиме. В стадии формирования находятся также составы Научно-экспертного сообщества и Совета молодых ученых СНГ в области электроэнергетики.

«Что касается планирования перспективного развития электроэнергетики, историческим преимуществом государств - участников СНГ является возможность использования технических и рыночных эффектов от параллельной работы энергосистем для укрепления общей стратегической конкурентоспособности в период трансформации глобальных цепочек поставок», – подчеркнул глава российского энергетического ведомства.

В своем докладе замминистра Павел Сниккарс обратил внимание на новые ключевые принципы энергопланирования в России: согласованность развития электросетей разного уровня и генерирующих мощностей с единым центром ответственности; учёт прогнозов соцэкономразвития; оптимизация топливно-энергетического баланса в контексте, в том числе, экологических требований.

Заместитель Министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоб Варданян отметил, что в стране одной из приоритетных задач является достижение к 2030 году до 15% от объёма всего производства электроэнергии от солнечных электростанций.

Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, рассказывая о планировании в энергетике своей страны, отметил его сквозной индикативный характер, который позволяет чётко отслеживать и контролировать выполнение показателей развития энергосистемы.

В свою очередь Директор Департамента развития НЭС АО «KEGOC» ЖенисДюсенов среди основных факторов, влияющих на планирование в электроэнергетике Казахстана, выделил бурное развитие генерации ВИЭ, ужесточение экологических требований для электроэнергетики, рост новых энергоемких секторов экономики, развитие трансграничных рынков электроэнергии и мощности и внедрение цифровых интеллектуальных систем.

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