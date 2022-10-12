Крымский мост «заказала» Англия? Странные совпадения в террористической войне Украины против России

ФСБ обнародовало данные расследования по взрыву на Керченском (Крымском) мосту. Фото: REUTERS

ФСБ обнародовало данные расследования по взрыву на Керченском (Крымском) мосту. Двенадцать исполнителей – один организатор: глава ГУР (военная разведка) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Не сказать, что это какой-то сюрприз или сенсация. Тем более, что именно ГУР под руководством этого верного члена команды Зеленского, начиная с весны организовала и практиковала диверсии и теракты против гражданского населения и чиновников на освобожденных от укронацистского режима территориях.

ПО ОТМАШКЕ СВЕРХУ

По вполне достоверным сведениям, лично Буданов несколько раз докладывал на совещаниях о практических результатах этих диверсий и терактов и получал от Зеленского "добро" не просто на продолжение такой деятельности, но и расширение "акций возмездия". Именно ГУР и Буданов, а не СБУ (контрразведка), и без того запачканная в крови по самую маковку, с удивительным рвением исполняли палаческие забавы.

Но есть в сообщении ФСБ, как минимум, один любопытный момент – Буданов назван организатором теракта на Керченском мосту. А здесь, как в заказном убийстве, если есть исполнители и организаторы, то должен быть и заказчик (заказчики). Или, на худой конец, соорганизаторы. Уж слишком масштабная работа была проведена на территориях нескольких стран: 12 выявленных исполнителей (8 из которых уже задержаны), Украина, Болгария, Грузия, Армения, Россия – такова география акции. Это вряд ли под силу нынешним спецслужбам Украины.

А тут еще два сообщения от ФСБ подоспели. В Брянской области задержали украинского диверсанта, который транзитом через территорию Эстонии провез взрывное устройство мощностью 3 кг. в тротиловом эквиваленте. А в Подмосковье оперативники российской контрразведки провели задержание гражданина Украины, который провез через территорию все той же Эстонии транзитом два комплекса ПЗРК "Игла" для проведения диверсий в Московском регионе. Если учесть, что в Москве четыре гражданских аэропорта, откуда самолеты при- и вылетают не только по России, но и из других стран, то масштаб грядущего теракта трудно переоценить.

Кучно пошли, но сейчас не только об этом.

Эстония тут столько раз прозвучала не просто так. Эстония здесь явно при делах. Кстати, убийца Даши Дугиной, сотрудница ГУР МО Украины Наталья Вовк скрылась после теракта через российско-эстонскую границу. Так что Эстония у нас буквально, куда ни кинь. Но и ее спецслужбы в данном случае выше исполнителей "кушать подано" не тянут. Но есть одно государство, которое имеет все возможности для такой деятельности и, похоже, непреодолимое желание ее осуществлять. И речь в данном случае, не о США.

ЧАРЛИ ТРЕТИЙ ИЛИ ЛИЗА "С ТРАССЫ"

Давайте вспомним: октябрь 2020-го. Зеленский в Лондоне. Ряд встреч, контактов с британским истеблишментом и тайная встреча, которая стала явной, с новым главой британской разведки - британской спецслужбы MI-6 Ричардом Муром. Причем, в святая святых – в офисе спецслужбы.

Вряд ли Зеленский ходил туда просто скушать бургер и выпить "Кока-Колы". Скорее, именно на таком высоком уровне было заложено последующее сотрудничество украинских и британских спецслужб. Которое оказалось вполне успешным и эффективным. Причем, не только по линии MI-6, но и MI-5, и даже, судя по всему, военного ведомства.

Британский аналитический ресурс The Grayzone ("Серая зона") 10-го октября опубликовал свое расследование о том, что еще в апреле по просьбе старшего сотрудника разведки британской армии и высокопоставленного советника НАТО Криса Донелли была подготовлена и проведена презентация спецоперации по "разрушению моста через Керченский пролив". План операции разработал ветеран спецподразделений британской армии Хью Уорд. Схема акции сводилась к атаке крылатыми ракетами или к подрыву опор моста группой специально подготовленных морских коммандос вкупе с подводными беспилотными аппаратами, оснащенных минами или мощными взрывными устройствами. Мост, конечно, слишком хорошо охранялся, но у британцев есть всемирно известная команда диверсантов, одинаково профессионально работающая в воздухе, на земле и под водой – британский спецназ SAS (Special Air Service - Специальная авиадесантная или авиационная служба).

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ…

Да, теракт на мосту прошел по другой схеме, но кто вам сказал, что такой Хью Уорд и даже Крис Донелли существовали в единственных экземплярах? А что касается морских диверсантов, то SAS не пригодились на Керченском мосту (система охрана там слишком крутая даже для них), но вполне могли оправдать свое предназначение на "Северных потоках". Благо и глубины тамошние позволяют им работать с той аппаратурой, что у них имеется.

Если к этому приложить еще исторически большое влияние Лондона в Польше и республиках Прибалтики и глубокие связи между спецслужбами Великобритании и этих стран, а также очень большую заинтересованность Великобритании в газовом кризисе в ЕС (в первую очередь, в Германии, которая, как локомотив европейской экономики, обрушившись, утянет за собой в пропасть и весь европейский поезд, тем самым доказав правильность для Лондона Брекзита, последствиями которого все больше возмущаются англичане и шотландцы), то вряд ли стоит искать дополнительный ответ на вопрос: "Кому это может быть еще более выгодно?" Тогда недовольство Вашингтона сорвавшимся с поводка Зеленским и его террористами становится и логичным, и действительно искренним. Слишком много недовольных сигналов было подано из Вашингтона на Банковую в последние пару недель. И британцы в такой ситуации могут быть не только соорганизаторами, но и самостоятельными заказчиками.

Кстати, редкостное единение украинских диверсантов и британской разведки констатирует и весьма осведомленный украинский Телеграм-канал: "ГУР в России использует тактику выездных групп, которые не способны отследить в ФСБ. Координация всех агентов происходит через Британские спецслужбы, что позволяет избежать слива информации российским силовикам".

Насчет неспособности отследить, сегодня был дан четкий ответ, хотя и не исключено, что в России еще хватает "спящих" пока украинско-британских агентов-диверсантов. Которые зашли в нашу страну, что там скрывать, в том числе, и под видом беженцев.

Но почему-то кажется, что всяким там пэрам и сэрам в старейшем на планете парламенте пора уже спросить со своих отечественных Джеймсов Бондов и их руководителей. Впрочем, это, как говорится, вряд ли. А, значит, Лизку "сТрассы" ждут впереди большие скандалы. От которых она вряд ли сможет спрятаться в танке.

P.S. И тут как бы по случайному совпадению вдруг упало давление в той ветке нефтепровода "Дружба", что через Польшу идет в Германию. Утечка из трубы. Ой.