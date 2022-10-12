80-летний Сергей Шакуров едет в Челябинск со "Словом о полку Игореве"

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У музыкального сочинения "Слово о полку Игореве" непростая судьба. Это действительно очень удачное произведение композитора Александра Чайковского в забытом жанре мелодекламации: когда чтец исполняет текст, а оркестр под управлением Юрия Башмета - сопровождает чтение музыкой.

Но почему-то так получалось, что с исполнителями "Слову..." не очень везло. Первым чтецом произведения был Михаил Ефремов. На одном из первых концертов актеров сразил адский кашель. Ефремов захлебывался, продолжал читать, но удовольствием происходящее назвать было трудно. После известных трагических событий, связанных с Ефремовым, чтецом "Слова" стал Сергей Гармаш. Но по каким-то причинам и его заменили. Так что в Челябинск на гала-концерт V Международного музыкального фестиваля Башмета поедет Сергей Шакуров. Замечательный актер, звезда фильмов "Экипаж", "Свой среди чужих, чужой среди своих" в этом году отметил восьмидесятилетие, но поверить в это невозможно. Сергей Каюмович бодр, молод и по-прежнему может запросто стоять вниз головой (правда, во время выступления это не пригодится).

Фестиваль стартует 20 октября на сцене Челябинской филармонии. Шакуров выступит во втором отделении, а в первом прозвучит настоящая музыкальная редкость – вокальный цикл Бенджамена Бриттена «Озарения» на стихи А. Рембо в исполнении Максима Пастера. Откроет же фестиваль пианистка Ксения Башмет с Первым концертом И.С. Баха для фортепиано с оркестром. На Гала-концерте выступят сразу три коллектива: это камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и (сюрприз для челябинцев) их родной Челябинский симфонический оркестр.

Фестиваль Башмета продолжится в городах и весях Челябинской области и завершится 23 октября в Челябинске большим концертом-закрытием. Причем, закрытие будет посвящено круглой дате - тридцатилетию коллектива "Солисты Москвы".