Половина россиян не променяла бы свою работу на более перспективную

Большинство россиян держатся за ту работу, которая у них есть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне мобилизации заметно оживился кадровый рынок. В стране освобождаются перспективные рабочие места, и работодатели начинают искать замену ушедшим сотрудникам. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, готовы ли россияне променять свою работу на более перспективную и высокооплачиваемую.

Как оказалось, половина опрошенных не настроены на перемены. 37% участников исследования рассказали, что даже не задумывались о том, что подыскивать новое место, поскольку они любят свою работу, довольны своими обязанностями и доходом, ценят коллектив и уважают руководство.

«Мне моя работа по душе, я ее ни на какую другую променять не готова», - улыбается участница опроса.

Еще 11% также признались, что держатся за свои рабочие места. Но не от того, что сильно любят работу, а потому что боятся перемен, боятся, что не справятся с новыми обязанностями или не поладят с коллегами, а то и вовсе останутся обманутыми.

Зато остальные респонденты умеют подстраиваться под новые жизненные обстоятельства. Так, каждый пятый россиянин уже задумался о том, что на фоне глобальных перемен в стране, возможно, пора сменить и работу, а то и сферу деятельности, чтобы быть востребованным и рассчитывать на более высокую зарплату.

Более того 17% опрошенных добавили, что уже начали мониторить ситуацию на кадровом рынке, смотреть вакансии и даже ходить на собеседования. Респонденты уверены, что в любых нестабильных условия есть шанс улучшит свое материальное положение.

Интересно, что еще 3% рассказали, что совсем недавно успели сменить работу и занять более перспективное место.

Оставшиеся 11% признались, что затрудняются ответить на вопрос. Кто-то пока не может определиться, стоит ли искать больших перспектив и искать новую работу, а кто-то просто пока не задумывался, что такая возможность сейчас стала доступнее.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,3 тысячи человек.

Напомним, ранее опрос показал, что семь из десяти россиян привыкли материться на работе. При этом 50% позволяют себе нецензурную брань даже во время общих совещаний. При этом каждый пятый добавляет, что работа у него настолько напряженная, что материться в коллективе ему приходится постоянно.

При этом как и ожидалось, такая обстановка чаще наблюдается в мужских коллективах. А вот 70% опрошенных женщин рассказывают, что коллеги никогда не позволяют себе нецензурную брань в их присутствии.