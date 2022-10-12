Неутешительная статистика: Половина россиян при переезде готовы оставить домашних питомцев на произвол судьбы

Фото предоставлено Пресс служба ОП РФ

Перемены в стране сказываются не только на людях, но и на судьбах братьев наших меньших. Многие животные остаются без попечения в связи с мобилизацией или отъездом хозяев за границу.

- Среди призываемых на военную службу людей много тех, у кого есть домашние животные, будь то кошки, собаки, грызуны, аквариумные рыбки, так и сельскохозяйственные и дикие виды, - сказалапредседатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина -. К сожалению, возникают ситуации, когда этих животных не с кем оставить. Наш долг помочь тем людям, которые отправляются защищать Родину, и обеспечить им психологический комфорт, сняв беспокойство за четвероногих друзей, которых не на кого оставить. Более того, серьезную обеспокоенность вызывают животные, которых на произвол судьбы оставляют люди, решившие покинуть страну. Ужасающие цифры представил СДЭК и служба выгула собак «Гульдог» по итогам опроса: почти половина россиян при переезде готовы оставить своего питомца. Возникает вопрос: что же со всем этим делать?

Фото предоставлено Пресс служба ОП РФ

Ответ на этот вопрос искали члены оргкомитета всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам «ЗооДруг» в Общественной палате на одной из рабочих встреч. Необходимо было разобраться в ситуации и выработать какую-то схему по оказанию поддержки мобилизованным гражданам в обеспечении опеки для их животных, а также брошенным питомцам, которую можно было бы применить в масштабах всей страны. Оказалось, что есть несколько варианта, куда можно пристроить своего питомца.

Российское биологическое общество

Президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева рассказала, что еще в феврале, когда люди стали покидать нашу страну, РБО начали принимать животных уезжающих граждан. Это 19 центров в Москве, Свердловской области, Владимире и т. д. Там, к слову, принимают и дикие виды.

Московский центр дикой природы

Столичный центр тоже готов прийти на помощь. Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров подчеркнул, что люди недостаточно информированы. - Мобилизованные граждане приходят в сборные пункты, и мы могли бы там разместить какую-нибудь памятку о том, что им делать и куда они могут обратиться в случае необходимости оставления питомцев. Для уезжающих есть аэропорты и привокзальные территории, — предложил он.

«Помощь животным мобилизованных»

Руководитель этого общественного движения Михаил Соломатин рассказал, что у проекта есть телеграм-канал - t.me/pomohvcem, в нем люди обмениваются сообщениями о том, кто готов отдать домашних животных и кто готов принять. На канале уже более 8300 подписчиков.

- За время нашей работы мы получили порядка 450 заявок от волонтеров, которые готовы принять животных, - отметил Соломатин. - И это число ежедневно увеличивается на 50–100 человек. На сегодня у нас больше волонтеров, готовых принять животных, нежели тех, кто их отдает.

«Гульдог»

О работе сервиса «Гульдог» рассказала его руководитель Виктория Малюгина. Это сервис по выгулу и передержке собак.

- Мы работаем более трех лет, и у нас создана автоматическая система обучения и проверки сотрудников, - отметила Виктория Малюгина. - Со своей стороны мы готовы обучить на своей платформе людей, которые хотят взять на себя ответственность за тот же выгул собак. Также мы можем помочь решить проблему с приемом заявок. Для этого мы можем открыть новую услугу «Помощь мобилизованным» и принимать их автоматически через мобильное приложение.

На необходимость поддержки семей мобилизованных обратил особое внимание сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

- Может быть, нам следует обратиться в Юнармию, школы и молодежные объединения, чтобы они помогали семьям мобилизованных гулять с собаками или присмотреть за животными? Ведь это менее кардинальная история, чем взять собаку или кошку в семью, — сказал он.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Директор международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова оценила проект «Помощь животным мобилизованных».

- Единственное, что вызывает у меня опасения: кто эти люди, которые возьмут животных, и как мы сможем отследить потом их судьбу? – спросила она. - Второй вопрос, который я хотела бы поднять на нашей повестке, — причины, почему люди оставляют своих питомцев. Возможно, она в том, что у них какие-то трудности с оформлением документов, и мы могли бы как-то повлиять на эту часть.

В ответ на это Елена Шаройкина конкретизировала первоочередные задачи, стоящие перед оргкомитетом «ЗооДруга». По ее словам, сейчас важно создавать систему по организации передержки и пристройству животных и делать акцент на ее продвижении. Она может включить в себя сразу несколько порталов, объединенных под эгидой «ЗооДруга», которые будут отвечать, например, за различные регионы.

- Наша задача сегодня — создать такую систему, чтобы любой человек в стране знал, что если его мобилизовали, или если он покидает страну, что ему делать в ситуации, когда не на кого оставить животное. Нам нужно максимально упростить всю логистику, — отметила она.